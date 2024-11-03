Саудовскую Аравию засыпало снегом и градом размером с яйцо (фото, видео)

Жители севера Аравийского полуострова увидели градины, размером с перепелиное яйцо, и слой снега, который покрыл пустыню. Впереди их ждет штормовой ветер и сильный дождь, предупредили метеорологи.

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В Саудовской Аравии снег покрыл пустыню, дороги между населенными пунктами, дома, стадионы и горы. Жители региона берут снег в руки и пытаются сделать из него снежки. В пустыне прошел ледяной град, а затем появилась радуга. На видео с места событий видим тонкий снежный слой, который лежит на поверхностях и не спешит таять. О погодных аномалиях на Аравийском полуострове рассказало издание Khaleej Times.

Журналисты сообщили, что в северных районах Саудовской Аравии выпал дождь, снег и град. Тонкий снежный покров покрыл горы в регионе Аль-Джавф и создал "впечатляющую зимнюю картину". Впрочем, в статье рассматривают это явление как признак весны, поскольку потоки воды подпитывают землю, из которой через несколько месяцев вырастут лаванды, хризантемы и другие цветущие растения. На портале опубликовало прогноз Национального центра метеорологии ОАЭ: ожидают продолжения сильных дождей с градом, порывистого сильного ветра, шторма.

Другое арабское издание, Saudi Gazette, опубликовало ряд фото и видео, на которых можно увидеть последствия непогоды. На одном из видео — пустыня в снегу, люди, которые собирают снежки, белый стадион и градины, размером с перепелиное яйцо.

Саудовская Аравия — град размером с перепелиное яйцо Саудовская Аравия — заснеженная пустыня Саудовская Аравия — араб, который собирает снежку Саудовская Аравия — заснеженный стадион

На других кадрах — верблюды, которым не слишком мешает похолодание, и виды заснеженной дороги

Саудовская Аравия — верблюды и пустыня в снегу Фото: Instagram Саудовская Аравия — пустыня, покрытая снегом и градом Фото: Instagram

Также есть фото радуги, которую увидели жители Саудовской Аравии после дождя.

Саудовская Аравия — радуга над заснеженной пустыней Фото: Instagram

Саудовская Аравия — государство на севере Аравийского полуострова, расположенное в тропической и субтропической климатической зоне. Средняя зимняя температура в регионе — до +12 градусов, указано на Climate Knowledge. На портале погоды Widly указано, что ближайшие дни там ожидают температуру +20 — +29 градусов, а также дожди и грозы, которые пройдут на севере страны.

Отметим, в апреле 2023 года в Саудовской Аравии произошла аналогичная погодная аномалия — сугробы снега замели улицы населенных пунктов в районе Аль-Баха. Местные СМИ сообщили, что машины застревали в сугробах, по дорогам тянулись большие "пробки", поэтому власти приняли решение закрыть автодороги. Чтобы освободить дороги от снега, пришлось привлекать бульдозеры. Пока их чистили, школьников перевели на дистанционное обучение, рассказали журналисты.

Напоминаем, в ноябре Фокус опубликовал прогноз украинских метеорологов, которые предупредили о мокром снеге, который накроет Украину.