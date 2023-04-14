Машины застревают в сугробах: в Саудовской Аравии неожиданно выпал снег (видео)

Как сообщают журналисты, в юго-западных регионах страны пришлось перекрыть дороги, а также временно остановить занятия в учебных заведениях.

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В понедельник, 10 апреля, в некоторых частях Саудовской Аравии прошел град и снегопад. Особо большие сугробы наблюдались в районе Аль-Баха, что юго-западе страны, сообщает издание Gulf News.

По данным СМИ, из-за неожиданных осадков в регионе было нарушено движение транспорта и пришлось закрыть несколько дорог. Судя по видео, опубликованным в сети, автомобили застревали в снежных сугробах.

Для расчистки транспортных путей аварийные бригады муниципалитета задействовали бульдозеры. Управление образования Аль-Баха также объявило о приостановке занятий и временном переходе на дистанционное обучение.

Снегопад в Саудовской Аравии

"Несмотря на сбои, необычная погода вызвала волнение в регионе, и многие автомобилисты останавливались, чтобы насладиться умеренными холодами. В предгорьях гор и на обочинах заснеженных дорог были замечены развлекающееся дети и молодежь", — отмечают журналисты.

Взирая на погодные изменения в регионе и сильные холода, местные власти призвали граждан проявлять осторожность. В частности, это предупреждение касалось автомобилистов.

Напомним, что два года назад снег можно было также увидеть на северо-западе Саудовской Аравии. Под снегопад попала провинция Табук, а также часть Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Египта.

Еще мы писали о том, что 30 марта в Ростовской области Российской Федерации образовалась гигантская пробка на федеральной трассе из-за сильного снегопада. На двух участках трассы местным властям пришлось ввести чрезвычайное положение.

Ранее, 10 марта, мы также сообщали о том, что автомобиль американского пенсионера застрял в снежном завале почти на неделю. Мужчина выжил, питаясь только снегом, конфетами и круассанами.