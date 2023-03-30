В Ростовской области РФ тысячи автомобилей застряли в снежном плену (видео)

По сообщению росСМИ, у многих бензин на исходе, а на заправках начинают заканчиваться еда и вода. Для буксировки машин МЧС направило спецтехнику.

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В России на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе города Каменска-Шахтинского Ростовской области образовалась гигантская пробка из-за сильного снегопада, в результате тысячи машин оказались в снежном плену. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Самая сложная обстановка сложилась на двух участках трассы в Каменском и Красносулинском районах, там ввели режим ЧС.

"Для оказания помощи в буксировке транспортных средств направлена тяжелая техника от Донского спасательного центра МЧС России и пожарно-спасательных гарнизонов. Развернуты пункты обогрева. На месте работает порядка 60 человек и 40 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС России.

Как пишут в соцсетях, из-за аномального снегопада проблемы с движением начались еще днем. По словам одного из водителей, фуры изначально закрыли обе полосы и увязли в снегу, а легковым машинам их уже было не объехать.

Россияне в пробке жалуются, что сильный ветер очень быстро выдувает тепло из машин, интернет и связь работают очень плохо. У многих заканчивается бензин, на заправках начинают заканчиваться еда и вода. Кроме того, не на каждой АЗС принимают банковские карты, люди пытаются занять наличку друг у друга.

Напомним, 29 марта росСМИ сообщали, что в Ростове-на-Дону слышали звук мощного взрыва. Позже, глава администрации Батайска заявил, что в городе-спутнике Ростова "чрезвычайных ситуаций не произошло", а "причины возникновения звука выясняют".

Также 29 марта сообщалось, что версия о том, что в здании пограничного управления Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону произошел взрыв из-за беспилотника, тщательно изучается российскими следователями.