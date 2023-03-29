"Пытались разобрать": взрыв в здании ФСБ в Ростове спровоцировал беспилотник, — СМИ

Правоохранители РФ проверяют и другую версию инцидента – неисправность электрооборудования, повлекшая взрыв горюче-смазочных материалов.

Related video

Версия о том, что в здании пограничного управления Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону произошел взрыв из-за беспилотника, тщательно изучается российскими следователями. Об этом 29 марта информируют российские медиа.

В сообщении говорится, что сотрудники спецслужб накануне взрыва на территории Ростовской области обнаружили разведывательный дрон. Сотрудники спецслужб забрали его и отвезли в Пограничное управление на улице Сиверса. Силовики попытались самостоятельно разобрать и осмотреть БПЛА.

Они словно пытались самостоятельно достать запись из камеры, которой она была оборудована. Во время ответных действий беспилотник мог взорваться. Трое сотрудников, разбиравших беспилотник, погибли на месте происшествия. В результате взрыва огонь перекинулся на склад.

Руководство ведомства как будто осталось недовольным результатами проверки после взрыва в учреждении. Оказалось, что сотрудники ростовского пограничного управления не всегда придерживались четких должностных инструкций, а также правил техники безопасности. Вероятно, это и повлекло за собой пожар и последующий взрыв, а также распространение возгорание. Версия по неисправности электрооборудования, вызвавшая взрыв горюче-смазочных материалов, является одной из основных.

Напомним, 16 марта в Ростове-на-Дону вспыхнуло здание Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Огонь распространился на значительную часть помещений, где расположен государственный институт страны-агрессора. Возгорание пожарные не могли сразу потушить.

Российские СМИ 17 марта сообщили, что количество погибших в результате пожара в пограничной службе ФСБ в городе Ростов-на-Дону снова увеличилось. Одно тело было найдено после под завалами сразу после взрыва. Сообщалось еще о четырех погибших. Кроме того, появилась информация, что еще пять человек получили серьезные ранения.