В Ростове-на-Дону вспыхнуло здание ФСБ: жители сообщают о серии взрывов (видео)

По предварительной информации, инцидент произошел на складе пограничников, а над зданием поднялся столб черного дыма. СМИ добавляют, что в результате пожара произошла детонация боеприпасов.

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В Ростове-на-Дону зафиксирован пожар в здании Пограничной службы ФСБ. Об этом 16 марта сообщил телеграм-канал Baza.

Фото последствий взрыва в пограничной службе ФСБ демонстрируют, что огонь распространился на значительную часть помещений, где расположено государственное ведомство страны-агрессора. Причиной пожара якобы был взрыв на складе пограничного управления. В настоящее время внутри здания продолжается возгорание. Над сооружениями виден черный дым. Представители ведомства ситуацию не комментировали.

Местные жители сообщают, что в районе пожара в здании ФСБ слышны взрывы, вероятно, там могут взрываться боеприпасы. Рядом с местом пожара были эвакуированы все транспортные средства. Место оцепили, а улицу Сиверса перекрыли. Кирпичное здание склада полностью в огне. Причины взрыва неизвестны.

Как сообщал Фокус, в марте 2023 года огонь охватил третий этаж главного здания Министерства внутренних дел РФ. Пожар возник во время ремонтных работ, загорелись строительные материалы.

Также в Московской области зафиксировали пожар на территории коксогазового завода. Пожар разгорелся на площади 200 квадратных метров. В огне оказалась разделительно-насосная станция с бензолом, сообщают в экстренных службах российского региона. Взрыв прогремел в одном из цехов промышленного предприятия на Белокаменном шоссе, дом 13. После этого поднялся в небо огненный факел высотой 20 метров.