У Ростові-на-Дону спалахнула будівля ФСБ: мешканці повідомляють про серію вибухів (відео)

За попередньою інформацією, інцидент стався на складі прикордонників, а над будівлею піднявся стовп чорного диму. ЗМІ додають, що внаслідок пожежі сталася детонація боєприпасів.

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У Ростові-на-Дону зафіксували пожежу у будівлі Прикордонної служби ФСБ. Про це 16 березня повідомив телеграм-канал Baza.

Фото наслідків вибуху у прикордонній службі ФСБ демонструють, що вогонь поширився на значну частину приміщень, де розташована державна інституція країни-агресора. Причиною пожежі наче був вибух на складі прикордонного управління. Наразі всередині будівлі триває займання. Над спорудами видно чорний дим. Представники відомства ситуацію не коментували.

Місцеві мешканці повідомляють, в районі пожежі в будівлі ФСБ чути вибухи, ймовірно, там можуть вибухати боєприпаси. Поруч із місцем пожежі евакуювали усі транспортні засоби. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили. Цегляна будівля складу повністю у вогні. Причини вибуху невідомі.

Як повідомляв Фокус, у березні 2023 року вогонь охопив третій поверх головної будівлі Міністерства внутрішніх справ РФ. Пожежа виникла під час ремонтних робіт, загорілись будівельні матеріали.

Також у Московській області зафіксували пожежу на території коксогазового заводу. Пожежа розгорілася на площі 200 квадратних метрів. У вогні опинилася розділово-насосна станція із бензолом, повідомляють в екстрених службах російського регіону. Вибух пролунав в одному з цехів промислового підприємства на Білокам'яному шосе, будинок 13. Після цього піднявся в небо вогняний факел заввишки 20 метрів.