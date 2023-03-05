Пожежа розгорілася на площі 200 квадратних метрів. У вогні опинилася розділово-насосна станція із бензолом, повідомляють в екстрених службах російського регіону.

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У підмосковному місті Відне в РФ на Московському коксогазовому заводі ("Москокс") у неділю, 5 березня, стався вибух, там почалася велика пожежа. Про це пише російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на джерело в екстрених службах.

Як уточнюється, вибух пролунав в одному з цехів промислового підприємства на Білокам'яному шосе, будинок 13. Після цього піднявся в небо вогняний факел заввишки 20 метрів.

Джерело також розповіло, що вогнем охоплено роздільно-насосну станцію з бензолом.

[ + – ] У Москві горить завод "Москокс"

За даними агентства РИА Новости, пожежа спалахнула на площі 200 квадратних метрів.

Інформації про постраждалих на об'єкті поки що немає.

На відео, які розповсюджують в інтернеті, на заводі видно полум'я, що розгорілося, і стовп чорного диму.

Пожежники вже виїхали на місце події та розпочали гасіння масштабної пожежі.

Про причини вибуху на заводі поки що не повідомляється.

Пізніше стало відомо, що рятувальникам удалося локалізувати пожежу. За попередніми даними, загрози для довкілля немає.

"Москокс" виробляє кокс, бензол та кам'яновугільну смолу. З жовтня 2006 року входить до компанії "Мечел".

Нагадаємо, 3 березня в місті Краснодар у РФ пролунали два вибухи, а біля місцевого авіаційного училища почалася пожежа.

27 лютого станцію "Спортивна" на Сокольницькій гілці Московського метрополітену закрили через загоряння. Причиною події стали складності, які виникли через електродвигун потяга.