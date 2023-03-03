У Краснодарі пролунало два вибухи: спалахнула пожежа поблизу військового училища (фото, відео)

Мешканці повідомляють, що над містом літає літак, вони припускають, що причиною гучного звуку міг стати його перехід на надзвукову швидкість.

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У російському Краснодарі 3 березня пролунали два вибухи, а біля місцевого авіаційного училища почалася пожежа. Про це повідомляє медіа "Обережно, новини".

Займання сталося в районі, де знаходиться Вища військова школа ім. Сєрова. МНС Краснодара запевняє, що горить не навчальний заклад, а довколишнє поле. Місцеві жителі розповіли, що на місце виїхали пожежні служби. Інформація про причини займання уточнюється.

За словами очевидців, щонайменше два гучні "хлопки" були чутні по всьому місту. Крім того, в соцмережах публікують відео літака, що летить над Краснодаром. Автори припускають, що причиною гучного звуку міг бути перехід літака на надзвукову швидкість.

[ + – ] Займання сталося в районі, де знаходиться Вища військова школа ім. Сєрова

Нагадаємо, 3 березня влада Маріуполя повідомила, що в окупованому місті пролунали потужні вибухи. Їх зафіксували у лівобережній частині міста, після чого у небо піднявся густий дим. Окупанти, за словами радника мера міста Петра Андрющенка, стверджують, що спрацювала ППО.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російська влада продовжує втрачати контроль над своєю країною. За його словами, атаки безпілотників, зіткнення бандформувань, вибухи — це прямі наслідки вторгнення в Україну. Проте Київ не має стосунку до подій усередині РФ.