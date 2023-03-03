"Це наслідки війни": Подоляк пояснив причини заворушень та вибухів у Росії

Михайло Подоляк зазначив, що Україна не має жодного відношення до атак на російські регіони і Кремлю варто побоюватися власних партизанів.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вкотре висловився про вибухи, які останні місяці лунають в різних регіонах Російської Федерації. Про те, що це може означати, політик написав у Twitter в п'ятницю, 3 березня.

За словами Подоляка, російська влада продовжує втрачати контроль над країною, і це показує події останніх кількох днів. Атаки безпілотників, зіткнення бандформувань, вибухи — це прямі наслідки війни, яку Росія розв'язала стосовно України, впевнений представник Офісу президента.

"Вибухи на критичних об'єктах; невідомі дрони, які атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, що атакують населені пункти, — все це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідки війни", — написав Михайло Подоляк.

Насамкінець радник голови ОП підкреслив, що Україна ніякого відношення до внутрішніх конфліктів на території Росії не має. Російські громадяни чудово справляються із цим самі.

Нагадаємо, що 2 березня росЗМІ підтвердили нічну атаку БПЛА на військову частину на території окупованого Кримського півострова. За даними пропагандистів, дрони впали в Сакському районі, один із них вибухнув. Міноборони РФ, зі свого боку, звітувало про "масовану атаку" ЗСУ та знищення 6 БПЛА.

Також 2 березня губернатор Курської області заявив, що в регіоні продовжуються вибухи. У селі Троїцьке зафіксовано 9 "прильотів". Ще 11 нарахували у селі Бігоща, де після вибухів зникла електрика.