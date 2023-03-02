Нічні вибухи в Криму: росЗМІ підтвердили нічну атаку БПЛА на військову частину

За даними пропагандистів, дрони впали в Сакському районі, один із них вибухнув. Міноборони РФ, зі свого боку, звітувало про "масовану атаку" ЗСУ та знищення 6 БПЛА.

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Два безпілотники в ніч проти 1 березня спробували атакувати військову частину росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило російське медіа Baza вранці 2 березня.

За даними журналістів, атака відбулася в Сакському районі Криму — приблизно о 02:00 ночі 2 невідомі БПЛА впали на території частини. Ймовірно, падіння відбулося після роботи ППО чи РЕБ.

Один з апаратів після падіння вибухнув, унаслідок вибуху постраждалих не було, стіну однієї з будівель посікло осколками.

Міноборони Росії заявило про запобігання "масованій атаці" безпілотників. Російські ППО нібито збили 6 українських дронів під час нападу на об'єкти Криму, ще 4 знешкодили засоби РЕБ. Скільки всього запустили безпілотників, не уточнюється.

У міністерстві кажуть, що жертв і руйнувань немає.

Нічна атака БПЛА по об'єктах ЗС РФ у Криму: як це було

Кримські пабліки ввечері 1 березня писали про вибух у Ялті, у деяких жителів міста затремтіли меблі та задзвеніли шибки у вікнах. Гучно було й у Гурзуфі.

Звуки, схожі на роботу ППО, лунали в районі військової частини на Сімферопольській вулиці в Бахчисараї. Там знаходиться інженерний склад військової частини 758-го центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ не завдають ударів по об'єктах у Росії через оборонний характер протистояння.

"В РФ наростають процеси паніки та розпаду, проявом яких стало збільшення внутрішніх атак невідомих літальних об'єктів на інфраструктурні об'єкти", — зауважив він.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 березня коментував можливу військову операцію з повернення українського Криму. На його переконання Київ сам вирішить, як відновити територіальну цілісність.

Кримський півострів можна звільнити завдяки завданням ударів по військовій інфраструктурі та об'єктах Чорноморського флоту, переконаний ексголовнокомандувач армією США в Європі Бен Годжес.