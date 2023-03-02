Ночные взрывы в Крыму: росСМИ подтвердили ночную атаку БПЛА на воинскую часть

По данным пропагандистов, дроны упали в Сакском районе, один из них взорвался. Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось о "массированной атаке" ВСУ и уничтожении 6 БПЛА.

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Два беспилотника в ночь на 1 марта попытались атаковать воинскую часть россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило российское медиа Baza утром 2 марта.

По данным журналистов, атака произошла в Сакском районе Крыма — около 2:00 ночи 2 неизвестных БПЛА упали на территории части. Вероятно, падение произошло после работы ПВО или РЭБ.

Один из аппаратов после падения взорвался, в результате взрыва пострадавших не было, стену одной из построек посекло осколками.

Минобороны России заявило о предотвращении "массированной атаки" беспилотников. Российские ПВО якобы сбили 6 украинских дронов при нападении на объекты Крыма, еще 4 обезвредили средства РЭБ. Сколько всего запустили беспилотников, не уточняется.

В министерстве говорят, что жертв и разрушений нет.

Ночная атака БПЛА по объектам ВС РФ в Крыму: как это было

Крымские паблики вечером 1 марта писали о взрыве в Ялте, у некоторых жителей города затряслась мебель и зазвенели стекла в окнах. Громко было и в Гурзуфе.

Звуки, похожие на работу ПВО раздавались в районе воинской части на Симферопольской улице в Бахчисарае. Там же находится инженерный склад воинской части 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не наносят удары по объектам в России из-за оборонительного характера противостояния.

"В РФ нарастают процессы паники и распада, проявлением которых стало увеличение внутренних атак неопознанных летающих объектов на инфраструктурные объекты", — заметил он.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 марта комментировал возможную военную операцию по возврату украинского Крыма. По его убеждению, Киев сам решит, как восстановить территориальную целостность.

Крымский полуостров можно освободить благодаря нанесению ударов по военной инфраструктуре и объектам Черноморского флота, убежден экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.