"Сделать непригодным для РФ": генерал США озвучил сценарий деоккупации Крыма (фото)

Экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что укаринская армия сможет провести успешное контрнаступление уже в 2023 году.

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Вооруженные силы Украины могут освободить Крым, нанося удары по военной инфраструктуре противника и объектам Черноморского флота РФ. Такое мнение 27 февраля озвучил экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, ВСУ необходимо наносить удары по объектам противника в тылу с помощью дальнобойного вооружения.

Подобные атаки, как считает Ходжес, помогут не только изолировать Крым, но и сделать полуостров непригодным для российских сил.

"Выгоните Черноморский флот из Севастополя ежедневными точными ударами. То же самое для российских ВКС в Саках.. Не позволяйте укрыться беспилотным аппаратам. Сухопутные войска могут зайти (в Крым — ред.) позже", — продолжил Ходжес.

Через время экс-аналитик отдельной части ВМС США SEAL Team Six Чак Паффер опубликовал в своем Twitter опубликовал карту деоккупации Крыма, которая была разработана по сценарию генерала в отставке.

Бен Ходжес сделал репост этой публикации и добавил, что первоочередно необходимо уничтожить военные объекты россиян в тылу, после чего возможно проведение сухопутной операции.

"Отличная карта, отображающая, как дальние удары могут сделать Крым непригодным для российских войск. Скептики предполагают, что для этого (деоккупации полуострова — ред.) потребуется дорогостоящая крупномасштабная атака сухопутных сил, но приоритет состоит в том, чтобы сначала сделать Крым непригодным для России. Силы спецопераций и другие подразделения будут способствовать этому", — подытожил Ходжес в своем Twitter.

[ + – ] Бен Ходжес озвучил сценарий деоккупации Крыма

Отметим, что в начале февраля Бен Ходжес озвучивал ключевые условия для успешной деоккупации украинских территорий.

Также сообщалось, что Институт изучения войны ISW в своем отчете от 26 февраля утверждал, что осеннее контрнаступление ВСУ шокировало президента России Владимира Путина и вынудило его провести мобилизацию в ряды ВС РФ.