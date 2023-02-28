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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Зробити непридатним для РФ": генерал США озвучив сценарій деокупації Криму (фото)

Кримський міст, підрив Кримського мосту, удар по Кримському мосту, Керченський міст
Фото: РИА Новости | Бен Годжес озвучив сценарій деокупації Криму

Ексголовнокомандувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що українська армія зможе провести успішний контрнаступ уже 2023 року.

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Збройні сили України можуть звільнити Крим, завдаючи ударів по військовій інфраструктурі супротивника й об'єктах Чорноморського флоту РФ. Таку думку 27 лютого озвучив ексголовнокомандувач армії США в Європі Бен Годжес.

За його словами, ЗСУ необхідно завдавати ударів по об'єктах супротивника в тилу за допомогою далекобійного озброєння.

Подібні атаки, як вважає Годжес, допоможуть не лише ізолювати Крим, а й зробити острів непридатним для російських сил.

"Виженіть Чорноморський флот із Севастополя щоденними точними ударами. Те саме для російських ВКС у Саках. Не дозволяйте сховатися безпілотним апаратам. Сухопутні війська можуть зайти (в Крим — ред.) пізніше", — продовжив Годжес.

Через час ексаналітик окремої частини ВМС США SEAL Team Six Чак Паффер опублікував у своєму Twitter карту деокупації Криму, яка була розроблена за сценарієм генерала у відставці.

Бен Годжес зробив репост цієї публікації і додав, що першочергово необхідно знищити військові об'єкти росіян у тилу, після чого можливе проведення сухопутної операції.

"Відмінна карта, що відображає, як далекі удари можуть зробити Крим непридатним для російських військ. Скептики припускають, що для цього (деокупації півострова — ред.) знадобиться дорога великомасштабна атака сухопутних сил, але пріоритет полягає в тому, щоб спочатку зробити Крим непридатним для Росії. Сили спецоперацій та інші підрозділи сприятимуть цьому", — підсумував Годжес у своєму Twitter.

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Бен Годжес озвучив сценарій деокупації Криму

Зазначимо, що на початку лютого Бен Годжес озвучував ключові умови для успішної деокупації українських теренів.

Також повідомлялося, що Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 26 лютого стверджував, що осінній контрнаступ ЗСУ шокував президента Росії Володимира Путіна та змусив його провести мобілізацію до лав ЗС РФ.