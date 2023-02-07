"Після цього все рухне": генерал США назвав ключ до перемоги України над РФ (відео)

На думку колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, Україна зможе повернути Донбас, проте деокупація Криму потребує додаткових коштів.

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Колишній офіцер армії США Бен Годжес, який обіймав посаду командувача армії США в Європі, заявив, що Україна зможе звільнити Кримський півострів за умови, що західні країни нададуть ЗСУ високоточну зброю великої дальності. Про це генерал Годжес сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі політолога та засновника проєкту "Вільний Крим" Тараса Березовця.

"Донбас буде вашим, але я переконаний, що звільнити Крим можливо цього літа, якщо у вас будуть засоби, щоб завдавати дальніх ударів. Після цього все рухне. Крим — це ключ", — заявив Годжес.

Американський генерал також прокоментував нещодавню заяву журналістів про те, що у Вашингтоні нібито не налаштовані розраховувати на повернення Криму під контроль Києва. На думку Годжеса, союзники України можуть істотно посприяти звільненню півострова.

"Я вірю, що Україна може звільнити Крим до кінця серпня цього року. Якщо, і це велике "якщо", Захід забезпечить потреби України щоб вона зробила Крим неефективним для російських військових", — сказав генерал.

Йдеться про нанесення ударів по військових цілях у Криму. Крім того, Україна не повинна допустити повного відновлення Керченського мосту. Годжес закликав ЗСУ руйнувати всі шляхи, що ведуть до Криму.

Відставний офіцер також додав, що Україні необхідно отримати високоточну далекобійну зброю в найближчі місяці. В іншому разі деокупувати Крим стане дуже складно.

[ + – ] Бен Годжес висловився про звільнення Криму (09:00)

Раніше Годжес вже висловлювався про те, що звільнити Крим можна до кінця літа 2023 року. Він наголосив, що цьому може сприяти передача Україні високоточних боєприпасів GLSDB, дальність стрільби яких становить до 150 кілометрів.

Фокус також писав про те, що 1 лютого голова розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post заявив, що війна в Україні закінчиться у Криму. За словами голови ГУР, необхідно зробити все можливе, щоб повернути півострів до літа.

Ще ми писали про те, що 4 лютого заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожував Україні "ударом відплати" за використання західної зброї для звільнення Кримського півострова.