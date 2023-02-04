"Запалає вся Україна": Медведєв пригрозив ядерною відповіддю на удари по Криму

За словами Дмитра Медведєва, американська зброя не змусить Росію піти на переговори, а лише розлютить її.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожує, що росіяни дадуть жорстоку відповідь, якщо Україна вдарить по Криму за допомогою західної зброї. Такий коментар політика російська журналістка Надана Фрідріхсон опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Вона наводить публікацію агентства Bloomberg, згідно з якою адміністрація президента США Джо Байдена відправляє українцям сучасні системи озброєння та дозволяє завдавати ударів по російських об'єктах у Криму, щоб змусити Росію піти на переговори. За словами Дмитра Медведєва, росіяни не захочуть йти на контакт, але обов'язково помстяться за завдану шкоду.

"Будуть лише удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва", — заявив експрезидент.

Він додав, що у відповідь на удари по Криму Росія може використати будь-які види озброєння, зокрема ядерне, без будь-яких обмежень — все залежить від "характеру загроз". Про це раніше попереджав президент РФ Володимир Путін.

"Можу вас запевнити: відповідь буде швидкою, жорсткою, переконливою", — пригрозив Дмитро Медведєв.

3 лютого США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $2,2 млрд. Він включає ракети для ЗРК Javelin, артилерійські боєприпаси, а також ракети GLSDB для РСЗВ HIMARS з дальністю поразки в 150 км.

У середині січня Дмитро Медведєв прокоментував постачання західних танків Україні, які обговорювалися на форумі у Давосі. За його словами, Польща спонукає інші країни надати українцям бронетехніку, щоб у майбутньому поділити країну.