Постачання танків Україні: Медведєв обізвав "посміховиськом" теми обговорень на Давоському форумі

Російський політик обурився тим, що президент Польщі Анджей Дуда збирає коаліцію для постачання бронетанкової техніки українським збройним силам. На його думку, це послужить надалі "розділом України".

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 17 січня вибухнув у соцмережах черговими лайками. Цього разу колишній президент Росії висловився на адресу учасників Давоського форуму, які обговорюють постачання танків та іншої бронетехніки в Україну.

Медведєв обурився тим, що раніше конференція у Давосі була майданчиком для обговорення актуальних економічних питань, а цьогоріч у межах форуму президент Польщі Анджей Дуда збирає коаліцію для постачання бронетехніки Україні. Таку ініціативу російський чиновник обізвав "посміховиськом".

"Яке ж посміховисько, якщо не сказати грубіше. Є російське слово на ту ж літеру. На давоському форумі обговорюють… постачання танків на Україну. Там ця польська дуда заявила, що збирає коаліцію західних країн для постачання бронетанкової техніки Києву", — написав у Telegram Медведєв.

Політик вважає позитивним той факт, що за таких умов серед учасників форуму немає представників російського та китайського бізнесу.

Також Медведєв спрогнозував, що постачання важкої військової техніки не наблизить довгоочікуваний мир, а послужить надалі "розділом України" на частині, в якій нібито зацікавлена Варшава.

"Не коаліцію треба створювати, а скласти папір колективний. Про капітуляцію київського режиму, що прогнив, з метою збереження людей. І про майбутню конфігурацію того, що залишиться від Незалежної", — підсумував Медведєв.

Що обговорюватимуть учасники форуму у Давосі

За інформацією агентства Reuters, на конференцію в Давосі прибудуть близько 2700 учасників із 130 країн, серед яких 370 публічних осіб. Фактично це рекордна кількість учасників, серед яких глави держав, міністри, високопосадовці представники бізнесу та інші особи.

На конференції має виступити по відеозв'язку і президент України Володимир Зеленський. Журналісти New York Times пишуть, що його промова, ймовірно, стосуватиметься постачання озброєння для оборони та безпеки України.

У публікації наголошується, що загалом питання російсько-української війни домінуватимуть у дискусіях форуму, проте передбачається, що учасники конференції також обговорять міжнародні відносини США та Китаю та актуальні кліматичні питання.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв 6 січня назвав міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок "малограмотною німецькою бабкою". На це журналісти німецького видання Bild написали, що після подібних висловлювань варто поставити запитання, "чи вплинули б взагалі на російського політика заспокійливі".