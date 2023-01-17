Поставки танков Украине: Медведев обозвал "позорищем" темы обсуждений на Давосском форуме

Российский политик возмутился тем, что президент Польши Анджей Дуда собирает коалицию для поставок бронетанковой техники украинским вооруженным силам. По его мнению, это послужит в дальнейшем "разделу Украины".

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 января разразился в соцсетях очередными ругательствами. В этот раз бывший президент России нелестно высказался в адрес участников Давосского форума, которые обсуждают поставки танков и другой бронетехники в Украину.

Медведев возмутился тем, что ранее конференция в Давосе была площадкой для обсуждения актуальных экономических вопросов, а в этом году в рамках форума президент Польши Анджей Дуда собирает коалицию для поставок бронетехники Украине. Такую инициативу российский чиновник обозвал "позорищем".

"Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву", — написал в Telegram Медведев.

Политик считает положительным тот факт, что в таких условиях среди участников форума нет представителей российского и китайского бизнеса.

Также Медведев спрогнозировал, что поставки тяжелой военной техники не приблизят долгожданный мир, а послужат в дальнейшем "разделу Украины" на части, в котором якобы заинтересована Варшава.

"Не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной", — подытожил Медведев.

Что будут обсуждать участники форума в Давосе

По информации агентства Reuters, на конференцию в Давосе прибудут около 2700 участников из 130 стран, среди которых 370 публичных лиц. Фактически это рекордное количество участников, в числе которых главы государств, министры, высокопоставленные чиновники представители бизнеса и другие лица.

На конференции должен выступить по видеосвязи и президент Украины Владимир Зеленский. Журналисты New York Times пишут, что его речь, вероятно, будет касаться поставок вооружения для обороны и безопасности Украины.

В публикации отмечается, что в целом вопросы российско-украинской войны будут доминировать в дискуссиях форума, однако предполагается, что участники конференции также обсудят международные отношения США и Китая и актуальные климатические вопросы.

Напомним, Дмитрий Медведев 6 января назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "малограмотной германской бабкой". На это журналисты немецкого издания Bild написали, что после подобных высказываний стоит задаться вопросом, "подействовали ли бы вообще на российского политика успокоительные".