Медведев назвал главу МИД ФРГ "малограмотной бабкой": в Германии отреагировали

По словам журналистов, оскорбления со стороны российского политика свидетельствуют о том, что он, судя по всему, находится "на пределе" из-за неудач российских войск.

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В Германии прокомментировали заявление первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Медведева, в котором он назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "малограмотной германской бабкой". Об этом сообщает Bild.

Журналисты немецкого таблоида пишут, что после заявлений 57-летнего бывшего президента РФ Дмитрия Медведева приходится невольно задаться вопросом, "подействовали ли бы на него вообще успокоительные".

"Вчера он совсем сошел с ума, назвав правительство США циничными "первостатейными уродами" и "сукиными сынами", наследниками рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса", — говорится в сообщении.

Пост Медведева был посвящен тому, что Украина отказалась соблюдать режим прекращения огня на Рождество, чтобы православные могли посетить церковь.

По его словам, российские военнослужащие из оккупационной группировки в Украине "спокойно выдохнули, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество".

Он высказался о том, что ему жалко людей, которые не смогли посетить церковь.

"А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности, — добавил бывший президент РФ. — Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев".

"Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия", — заявил российский политик.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая, к слову, на 15 лет моложе Медведева, накануне заявила, что если бы в РФ действительно хотели мира, то "отправили бы своих солдат домой".

По мнению журналистов, все это совершенно ясно показывает, что Медведев, судя по всему, находится "на пределе" из-за неудач российских войск.

Подобные тирады и оскорбления со стороны первых лиц РФ, по мнению журналистов, свидетельствуют о том, что люди, в адрес которых они направлены, поступили правильно, раз это так сильно задевает российских чиновников вроде Медведева.

Напомним, что основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин назвал "эротическими фантазиями" прогнозы Медведева на 2023 год.

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск также ответил на "футуристические предсказания" российского политика, согласно которым Калифорния и Техас отделятся от США, а владелец Twitter победит на президентских выборах в некоторых штатах.