"Клоуны и свиньи": у Путина раскритиковали Украину за отказ от "рождественского перемирия"

Как считает экс-президент РФ Дмитрий Медведев, в этой ситуации жалко мирных граждан, которых Офис президента якобы лишил возможности сходить в церковь на Рождество.

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Украина отвергла протянутую "руку христианского милосердия", когда Кремль предложил установить "праздничное перемирие" на фронте. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев.

По его словам, большинство российских военнослужащих, задействованных во вторжении, "спокойно выдохнули", когда Украина отказалась устанавливать "рождественское перемирие" на фронте.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в этой ситуации жалко мирных граждан, которых политики якобы лишили возможности сходить в церковь на православное Рождество. Отдельно экс-президент страны-агрессора назвал руководство Украины "клоунами и свиньями", у которых нет никакой веры и чувства благодарности.

"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли… Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами. Даже малограмотная германская бабка Бербок (глава МИД ФРГ Анналена Бербок — ред.) и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать", — резюмировал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя отказ Киева устанавливать "рождественское перемирие" на фронте по предложению Кремля.

Отметим, что 5 января патриарх РПЦ Кирилл предложил установить "рождественское перемирие" в Украине и ввести запрет на применение вооружения сторонами конфликта с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января.

Через несколько часов президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ установить режим прекращения огня на 36 часов, чтобы православные христиане якобы смогли посетить богослужения в прифронтовых регионах.

Офис президента отреагировал на инициативу Кремля и заявил, что Россия может рассчитывать на временное перемирие только в том случае, когда российские военнослужащие покинут оккупированные территории Украины.