"Оставьте лицемерие себе": у Зеленского ответили на "рождественское перемирие" от Путина

Россия, по мнению cоветника главы ОП, использует любые приемы для перегруппировки армии и наращивания сил. Москва может рассчитывать на временное прекращение огня, если выведет войска из оккупированных территорий Украины.

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Российские войска должны покинуть временно оккупированные территории Украины, только в этом случае Москва может рассчитывать на "временное перемирие". Об этом написал в Twitter 5 января cоветник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие", — заметил советник.

Подоляк предложил властям России "оставить лицемерие себе".

В общении с "Украинской правдой" он добавил, что РФ проявила исключительно пропагандистский жест, чтобы хотя бы на время снизить интенсивность боев и ударов по логистическим центрам.

Оккупанты, по его оценкам, хотят получить время на проведение дополнительной мобилизации, строительство укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии.

"Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки", — прокомментировал советник главы ОП.

Подоляк отмети, что в Кремле хотят показать якобы "гуманистические подходы" на войне. В тоже время, ВС РФ атакуют гражданские объекты, в том числе церкви, и делает это именно в праздничные рождественские дни.

Напомним, что президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в зоне боевых действий в Украине.

Автор данного решения — глава запрещенной в Украине Русской православной церкви патриарх Кирилл. Он 5 января призвал воюющие стороны прекратить огонь и установить "рождественское перемирие".

Российские захватчики в 2022 году не раз объявляли режим тишины на фронте. В конце апреля ВС РФ обещали создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из осажденного Мариуполя.