"Залишіть лицемірство собі": у Зеленського відповіли на "різдвяне перемир'я" від Путіна

Росія, на думку радника голови ОП, використовує будь-які прийоми для перегрупування армії та нарощування сил. Москва може розраховувати на тимчасове припинення вогню, якщо виведе війська з окупованих територій України.

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Російські війська мають залишити тимчасово окуповані території України, лише у цьому випадку Москва може розраховувати на "тимчасове перемир'я". Про це написав у Twitter 5 січня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить РФ. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…Друге. РФ має залишити окуповані території — лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі…" — зауважив радник.

Подоляк запропонував владі Росії "залишити лицемірство собі".

У спілкуванні з "Українською правдою" він додав, що РФ виявила лише пропагандистський жест, щоб хоча б на якийсь час знизити інтенсивність боїв і ударів по логістичних центрах.

Окупанти, за його оцінками, хочуть отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництво укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії.

"Це не вдалося зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні хитрощі", — прокоментував радник голови ОП.

Подоляк зазнач, що у Кремлі хочуть показати нібито "гуманістичні підходи" на війні. Водночас ЗС РФ атакують цивільні об'єкти, зокрема церкви, і роблять це саме у святкові різдвяні дні.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 5 січня доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в зоні бойових дій в Україні.

Автор цього рішення — голова забороненої в Україні Російської православної церкви патріарх Кирило. Він 5 січня закликав воюючі сторони припинити вогонь та встановити "різдвяне перемир'я".

Російські загарбники у 2022 році неодноразово оголошували режим тиші на фронті. Наприкінці квітня ЗС РФ обіцяли створити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з обложеного Маріуполя.