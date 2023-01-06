"Клоуни та свині": у Путіна розкритикували Україну за відмову від "різдвяного перемир'я"

Як вважає експрезидент РФ Дмитро Медведєв, у цій ситуації шкода мирних громадян, яких Офіс президента нібито позбавив можливості сходити до церкви на Різдво.

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Україна відкинула простягнуту "руку християнського милосердя", коли Кремль запропонував встановити "святкове перемир'я" на фронті. Про це у своєму Telegram-каналі написав експрезидент країни-агресора Дмитро Медведєв.

За його словами, більшість російських військовослужбовців, які задіяні у вторгненні, "спокійно видихнули", коли Україна відмовилася встановлювати "різдвяне перемир'я" на фронті.

Дмитро Медведєв наголосив, що у цій ситуації шкода мирних громадян, яких політики нібито позбавили можливості сходити до церкви на православне Різдво. Окремо експрезидент країни-агресора назвав керівництво України "клоунами та свинями", які не мають жодної віри та почуття подяки.

"Українцям було простягнуто руку християнського милосердя на Велике Свято. Їх керівники її відкинули… Вони розуміють лише грубу силу і верескливо вимагають жратву від господарів. На цьому заснована дресура. І вона буде продовжена західними свинопасами. Навіть малограмотна німецька баба Бербок (глава МЗС ФРН Анналена Бербок — ред.) і низка інших тих, хто дивиться по європейському свинарнику, встигли вякнути про неприпустимість перемир'я. Ну, спадкоємці нацистів ніколи не шкодували ні людей, ні тварин. Їм не звикати", — резюмував Медведєв у своєму Telegram-каналі, коментуючи відмову Києва встановлювати "різдвяне перемир'я" на фронті на пропозицію Кремля.

Зазначимо, що 5 січня патріарх РПЦ Кирило запропонував встановити "різдвяне перемир'я" в Україні та запровадити заборону на застосування озброєння сторонами конфлікту з 12:00 годин 6 січня до 24:00 години 7 січня.

За кілька годин президент РФ Володимир Путін доручив главі Міноборони РФ встановити режим припинення вогню на 36 годин, щоб православні християни нібито змогли відвідати богослужіння у прифронтових регіонах.

Офіс президента відреагував на ініціативу Кремля і заявив, що Росія може розраховувати на тимчасове перемир'я лише у тому випадку, коли російські військовослужбовці залишать окуповані території України.