Медведєв назвав главу МЗС ФРН "малограмотною бабкою": у Німеччині відреагували

За словами журналістів, образи з боку російського політика свідчать про те, що він, зважаючи на все, перебуває "на межі" через невдачі російських військ.

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У Німеччині прокоментували заяву першого заступника голови Військово-промислової комісії РФ Дмитра Медведєва, в якій він назвав міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок "малограмотною німецькою бабкою". Про це повідомляє Bild.

Журналісти німецького таблоїду пишуть, що після заяв 57-річного колишнього президента РФ Дмитра Медведєва доводиться мимоволі поставити запитання, "чи вплинули б на нього взагалі заспокійливі".

"Вчора він зовсім збожеволів, назвавши уряд США цинічними "первостатейними виродками" та "сукиними синами", "спадкоємцями рейхсміністра пропаганди Йозефа Геббельса", — йдеться в повідомленні.

Пост Медведєва був присвячений тому, що Україна відмовилася дотримуватися режиму припинення вогню на Різдво, щоб православні могли відвідати церкву.

За його словами, російські військовослужбовці з окупаційного угруповання в Україні "спокійно видихнули, почувши відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво".

Він висловився, що йому шкода людей, які не змогли відвідати церкву.

"А от свині не мають жодної віри та вродженого почуття подяки, — додав колишній президент РФ. — Вони розуміють лише грубу силу і верескливо вимагають жратви від господарів".

"Навіть малограмотна німецька бабуся Бербок і низка інших, що дивляться по європейському свинарнику, встигли вякнути про неприпустимість перемир'я", — заявив російський політик.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка, до речі, на 15 років молодша за Медведєва, напередодні заявила, що якби в РФ справді хотіли миру, то "відправили б своїх солдатів додому".

На думку журналістів, все це ясно показує, що Медведєв, судячи з усього, знаходиться "на межі" через невдачі російських військ.

Подібні тиради та образи з боку перших осіб РФ, на думку журналістів, свідчать про те, що люди, на адресу яких вони направлені, вчинили правильно, якщо це так сильно зачіпає російських чиновників на кшталт Медведєва.

Нагадаємо, що засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин назвав "еротичними фантазіями" прогнози Медведєва на 2023 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск також відповів на "футуристичні пророкування" російського політика, згідно з якими Каліфорнія та Техас відокремляться від США, а власник Twitter переможе на президентських виборах у деяких штатах.