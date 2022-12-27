Полный абсурд: Илон Маск ответил на "футуристические прогнозы" Дмитрия Медведева

По мнению бывшего президента России, в следующем году Калифорния и Техас отделятся от США, а владельца Twitter ждет победа на выборах президента в ряде штатов. Чиновник демонстрирует поразительное отсутствие знаний о прогрессе искусственного интеллекта, отметил миллиардер.

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Американский миллиардер, владелец соцсети Twitter Илон Маск назвал прогнозы заместителя Совета безопасности, бывшего президента России Дмитрия Медведева на 2023 год "эпичными". Такой комментарий он оставил под постом Медведева в Twitter.

В одном из пунктов "прогноза" Медведев пророчит Илону Маску победу в президентских выборах в ряде штатов США, которые "после окончания гражданской войны отдадут республиканцам".

"Эпичный тред", — отметил Маск и попросил замглавы Совбеза напомнить об этом через год.

[ + – ] Медведев пророчит Илону Маску победу в президентских выборах

"Безусловно, это самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал. Такие взгляды показывают поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", — заметил бизнесмен.

"Футуристические прогнозы" Дмитрия Медведева на 2023 год

Приближенный к президенту России Владимиру Путину чиновник составил список прогнозов на следующий год из десяти пунктов. Первое место занимает удорожание нефти до 150 долларов за баррель, а газа — до 5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Политик считает реальным возврат Великобритании в Евросоюз и последующий распад данного блока. В результате евро перестанут использовать в качестве валюты.

Польша и Венгрия, по расчетам Медведева, способны захватить западные области Украины. В Европе образуется "четвертый рейх" на базе Германии, Польши, стран Балтии и Чехии.

В этот же год должна вспыхнуть война между Францией и "четвертым рейхом", из-за которой будет раздел Европы и Польши, добавил Медведев.

Замглавы Совбеза указывает, что Северная Ирландия может отделиться от Великобритании и соединиться с Ирландией. США тоже ожидают перемены — Калифорния и Техас отделятся, а Маска ждет победа на выборах президента.

Последние 2 пункта касаются проблем мировой экономики — крупные фондовые игроки и финансовые структуры уедут из США и Европы в страны Азии, полагает экс-президент РФ.

В десятом пункте Медведев предвидит крах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Евро и доллар прекратят обращение в качестве глобальных резервных валют. Вместо них будут активно использовать цифровые фиатные (деньги, не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами) валюты.

Напомним, что 26 декабря Медведев подводил итоги 2022 года, основным пунктом он поставил "денацификацию" и отличия России от цивилизованных стран.

Замглавы Совбеза 22 декабря заблокировал в Twitter журналиста проекта The Insider Сергея Ежова после его вопроса, будет ли сын чиновника служить в российской армии.