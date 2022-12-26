"Пусть Запад посидит в изоляции": Медведев подвел итоги 2022 года

Замглавы Совбеза РФ написал свои шесть выводов по поводу того, что происходило за последние 12 месяцев. Он утверждает, что "русофобия требует лечения сильными средствами" и что Россию и Запад разъединяет гораздо большее, чем объединяет.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил подвести итоги уходящего 2022 года. Он опубликовал свои шесть главных выводов в издании "Российская газета".

Первым пунктом в списке российского политика стала "денацификация". Экс-президент РФ обозначил это как "нацизм рядом, но он не пройдет". Медведев уверяет, что решение о начале полномасштабного вторжения в Украине в феврале было якобы "трудным, вынужденным шагом". По его словам, речь шла о "безопасности и суверенитете самой России". Медведев заявил, что страна-агрессор приложит все необходимые усилия для того, чтобы "цели спецоперации [полномасштабной войны] были достигнуты". "Иллюзии закончились, сегодня нас разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет". Медведев подчеркнул, что прошедший год стал действительно переломным. Так, по его мнению, Кремлю говорить и договариваться на Западе теперь "не с кем, не о чем, да и незачем". Он считает, что события последних 12 месяцев "аннулировали возможность доверительного и уважительного диалога". "Эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами". Политик считает, что весь прошлый год, как и восемь предыдущих, прошли под знаком "нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире". При этом Медведев верит, что "растоптать Россию, а вместе с ней русский мир, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно". "Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции". Замглавы Совбеза пишет, что западные страны якобы превращаются в "осажденную крепость", входы в которую наглухо закрыты стенами. "[Запад] сам себя заключает в клетку — пока прочий мир спокойно живет на воле", — утверждает политик. Пятый итог Медведев сформулировал так: "Апокалипсиса пока не будет". Он указал, что в случае угрозы Россия будет руководствоваться своей ядерной доктриной и действовать согласно ей. Политик уверен, что понимание этого — единственное, что останавливает врагов страны-агрессора. При этом он отметил, что чем быстрее России обеспечат "гарантии безопасности", тем быстрее "нормализуется ситуация". А если Москва их не получит, то мир продолжит балансировать на грани угрозы третьей мировой войны или ядерной катастрофы, говорит представитель Кремля. Последний итог Медведева: "Россия не "выживает", а живет. Развивается и побеждает". Экс-президент страны обратил внимание на те перемены, которые сегодня переживает Россия. Он подчеркнул, что еще не все россияне успели понять, насколько сильно изменилась их жизнь. "На передовой рвутся снаряды, а кто-то считает, что это не его дело", — подчеркивает политик.

Напомним, Медведев заблокировал в Twitter журналиста проекта The Insider Сергея Ежова за вопрос, будет ли его сын служить в армии РФ. Корреспондент напомнил чиновнику о предложении министра обороны Сергея Шойгу повысить призывной возраст до 30 лет.

14 декабря экс-президент России угрожал уничтожить западные системы ПВО Patriot, которые доставят в Украину. Целью ВС РФ, по его словам, станут и военные стран НАТО, которые будут обслуживать установки.