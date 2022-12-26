"Нехай Захід посидить в ізоляції": Медведєв підбив підсумки 2022 року

Заступник голови Ради безпеки РФ написав свої шість висновків щодо того, що відбувалося за останні 12 місяців. Він стверджує, що "русофобія вимагає лікування сильними засобами" та що Росію і Захід роз'єднує набагато більше, ніж об'єднує.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив підбити підсумки 2022 року. Він опублікував свої шість головних висновків у виданні "Російська газета".

Першим пунктом у списку російського політика стала "денацифікація". Експрезидент РФ окреслив це як "нацизм поруч, але він не пройде". Медведєв запевняє, що рішення про початок повномасштабного вторгнення в Україні в лютому було нібито "важким, вимушеним кроком". За його словами, йшлося про "безпеку та суверенітет самої Росії". Медведєв заявив, що країна-агресор докладе всіх необхідних зусиль для того, щоб "цілі спецоперації [повномасштабної війни] були досягнуті". "Ілюзії закінчилися, сьогодні нас поділяє із західним світом набагато більше, ніж поєднує". Медведєв наголосив, що минулий рік став справді переломним. Так, на його думку, Кремлю говорити й домовлятися на Заході тепер "ні з ким, нема про що, та й нема чого". Він вважає, що події останніх 12 місяців "анулювали можливість довірчого та шанобливого діалогу". "Епідемія русофобії потребує лікування сильними засобами". Політик вважає, що весь минулий рік, як і вісім попередніх, пройшли під знаком "наростання дикої, ірраціональної русофобії в західному світі". Водночас Медведєв вірить, що "розтоптати Росію, а разом із нею російський світ, розколоти його чи підкорити чужій волі неможливо". "Захід загнав себе в клітку. Нехай посидить в ізоляції". Заступник голови Ради безпеки пише, що західні країни нібито перетворюються на "осаджену фортецю", входи в яку наглухо закриті стінами. "[Захід] сам себе запроторює в клітку — поки інший світ спокійно живе на волі", — стверджує політик. П'ятий підсумок Медведєв сформулював так: "Апокаліпсису поки що не буде". Він зазначив, що в разі загрози Росія керуватиметься своєю ядерною доктриною та діятиме відповідно до неї. Політик упевнений, що розуміння цього — єдине, що зупиняє ворогів країни-агресора. Водночас він зазначив, що чим швидше забезпечать Росії "гарантії безпеки", тим швидше "нормалізується ситуація". А якщо Москва їх не отримає, то світ продовжить балансувати на межі загрози третьої світової війни чи ядерної катастрофи, каже представник Кремля. Останній підсумок Медведєва: "Росія не "виживає", а живе. Розвивається та перемагає". Експрезидент країни звернув увагу на ті зміни, які сьогодні переживає Росія. Він наголосив, що ще не всі росіяни встигли зрозуміти, наскільки сильно змінилося їхнє життя. "На передовій рвуться снаряди, а хтось вважає, що це не його справа", — наголошує політик.

Нагадаємо, Медведєв заблокував у Twitter журналіста проєкту The Insider Сергія Єжова за запитання, чи служитиме його син в армії РФ. Кореспондент нагадав чиновнику про пропозицію міністра оборони Сергія Шойгу підвищити призовний вік до 30 років.

14 грудня експрезидент Росії погрожував знищити західні системи ППО Patriot, які доставлять в Україну. Ціллю ЗС РФ, за його словами, стануть і військові країн НАТО, які обслуговуватимуть установки.