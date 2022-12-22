Медведєв заблокував у Twitter журналіста за питання, чи буде його син служити в армії РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу хоче підвищити призовний вік до 30 років. 27-річний Ілля Медведєв, який має партквиток "Единой России", потрапляє під мобілізаційні критерії.

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Російський журналіст розслідувального проєкту The Insider Сергій Єжов запитав заступника голови Ради безпеки, експрезидента Росії Дмитра Медведєва, чи піде його син воювати. Питання він розмістив у Twitter.

Кореспондент нагадав чиновнику про пропозицію міністра оборони Сергія Шойгу підвищити призовний вік до 30 років.

"Якщо призовний вік, як сказав Шойгу, збільшать до 30, то цей патріотичний громадянин із партквитком "Единой России" на ім'я Ілля Дмитрович Медведєв ще має шанс послужити батьківщині. І з першого дня укласти контракт. Він першим піде у військкомат, мабуть, Дмитро Медведєв?" — запитав Єжов і позначив Медведєва-старшого.

Заступник голови Ради безпеки не відповів на запитання Єжова — він заблокував його в соцмережі. Скріншот із додаванням до чорного списку журналіст опублікував у гілці.

"Ви не повірите — він мене заблокував", — зауважив Єжов.

Чим займається син Дмитра Медведєва?

Ілля Медведєв народився у 1995 році в Санкт-Петербурзі. За даними The Insider, одразу після закінчення МДІМВ син чиновника потрапив на роботу в АТ "ЕМ Уай Груп". У 2018 році він отримав від компанії понад 3 млн рублів доходу.

Колишній президент говорив, що його син намагався займатися приватними бізнес-проєктами у сфері цифрової економіки.

[ + – ] Ілля Медведєв отримував зарплату в ТОВ "В Контакте" та в Mail.ru Фото: ТАСС

"Особливих успіхів поки я там у нього не бачив, але сподіваюся, що все ще попереду", — зауважив Дмитро Медведєв.

Глава "ЕМ Уай Груп" — Максим Юсуфов, молодший син колишнього міністра енергетики Ігоря Юсуфова, найбагатшої людини в РФ за версією журналу Forbes (86-е місце зі статком $1,1 млрд).

Журналісти з'ясували, що Ілля Медведєв отримував зарплату у ТОВ "В Контакте" та в Mail.ru як мінімум із 2016 по 2018 роки. Ці компанії в зазначений період належали російському цифровому магнату Алішеру Усманову, який, за твердженням The Insider, також пов'язаний з Медведєвим.

Призов в армію РФ — Шойгу закликає зрозуміти граничний вік строковиків

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні розширеної колегії міністерства 21 грудня запропонував підняти вік для призовників із 18 до 21 року, а граничний — з 27 до 30 років.

За його словами, збільшуватимуть призовний вік в РФ поступово. Міністр також обіцяє довести чисельність збройних сил Росії до 1,5 млн осіб.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв 14 грудня погрожував знищити західні системи ППО Patriot, які доставлять в Україну. Метою ЗС РФ, за його словами, стануть і військові країн НАТО, які обслуговуватимуть установки.

А 11 грудня експрезидент назвав головних ворогів Росії. На його думку, вони "окопалися" у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії та Новій Зеландії.