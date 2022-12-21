Росія має збільшити чисельність збройних сил до 1,5 мільйона, – Шойгу

За підрахунками міністра оборони РФ, військовослужбовців за контрактом має бути майже 700 тисяч осіб. Призовний вік варто збільшити з 18 до 21 року, а граничний – з 27 до 30 років.

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Чисельність збройних сил Росії треба збільшити до 1,5 мільйона. Про це сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні розширеної колегії міністерства 21 грудня.

"Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки Росії необхідно довести чисельність збройних сил до 1,5 мільйона військовослужбовців, зокрема військовослужбовців за контрактом – до 695 тисяч осіб", — заявив глава міноборони РФ.

З метою ефективного набору до окупаційних військ він також доручив завершити цифрову трансформацію російських військкоматів.

На думку глави відомства, оголошена у Росії мобілізація потрібна була для стабілізації обстановки, "захисту окупованих територій" та подальших наступальних дій.

Часткова мобілізація, як сказав Сергій Шойгу, стала критерієм зрілості російського суспільства, серйозним випробуванням для країни та її армії.

"Ми зіткнулися з труднощами в оповіщенні та заклику громадян, які перебувають у запасі. Усі недоліки довелося виправляти на ходу. У найкоротші терміни вносилися зміни до організаційно-штатних структур органів військового управління, з'єднань та частин", – пояснив він.

Підвищення призовного віку у Росії

Шойгу на засіданні колегії Міноборони запропонував збільшити вік на військову службу по призову з 18 років до 21 року, а граничний – з 27 до 30 років. Збільшувати вік міністр обіцяє поетапно.

"Забезпечити можливість за бажанням громадян вступати на військову службу за контрактом або бути покликаним із першого дня приходу на службу", — сказав він.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін нещодавно пообіцяв "мобілізованим, що відзначилися" на війні в Україні , видати земельні ділянки в Підмосков'ї, Криму і Севастополі. Це право матимуть ті, хто отримав держнагороди за участь у бойових діях.

Фокус раніше повідомляв про проблеми з виплатами грошей мобілізованим. З такими проблемами зіткнулися в Омській та Новосибірській областях, і навіть на Алтайському краї.