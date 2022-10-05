В Омській області РФ немає грошей на виплати мобілізованим

Проблеми з виплатами спостерігаються й в інших регіонах РФ.

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Голова Омської області РФ Олександр Бурков заявив, що регіон не має коштів, щоб виплачувати гроші для підтримки мобілізованих, які вирушать на війну в Україну. Він стверджує, що дефіцит бюджету області сягнув уже 13 млрд рублів. При цьому губернатор заявив, що він закликав місцевий бізнес продовжувати виплачувати зарплату своїм співробітникам, мобілізованим, повідомляє "Новий Омськ".

Таку заяву Бурков зробив на тлі постійних скарг мобілізованих в Омській області, які скаржаться на відсутність грошей на утримання сімей.

Губернатор додав, що його регіон не єдиний, який зазнає труднощів із виплатами через серйозний дефіцит бюджету. Такі проблеми є, зокрема, у Новосибірській області та Алтайському краї.

Зазначимо, що сім'ям тувинців, мобілізованих на війну проти України, місцева влада пропонує 5 тисяч рублів і голову барана, як компенсацію.

На Сахаліні сім'ям мобілізованих планують роздати по 5 кілограм риби.

Також раніше Фокус інформував, що розпочата в РФ мобілізація на війну проти України та втеча чоловіків, які хочуть уникнути участі у війні, серйозно підривають російську економіку.