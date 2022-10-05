В Омской области РФ нет денег на выплаты мобилизованным

Проблемы с выплатами наблюдаются и в других регионах РФ.

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Глава Омской области РФ Александр Бурков заявил, что у региона нет средств, чтобы выплачивать деньги для поддержки мобилизированных, которые отправятся на войну в Украину. Он утверждает, что дефицит бюджета области достиг уже 13 млрд рублей. При этом губернатор заявил, что он призвал местный бизнес продолжать выплачивать зарплату своим сотрудникам, которые были мобилизованы, сообщает "Новый Омск".

Такое заявление Бурков сделал на фоне постоянных жалоб мобилизированных в Омской области, которые жалуются на отсутствие денег на содержание семей.

Губернатор добавил, что его регион не единственный, который испытает трудности с выплатами из-за серьезного дефицита бюджета. Такие проблемы есть в частности есть в Новосибирской области и Алтайском крае.

Отметим, что семьям тувинцев, мобилизованных на войну против Украины, местная власть предлагает 5 тысяч рублей и голову барана в качестве компенсации.

В свою очередь на Сахалине семьям мобилизованных планируют раздать по 5 килограмм рыбы.

Также ранее Фокус информировал, что начатая в РФ мобилизация на войну против Украины и бегство мужчин, которые хотят избежать участия в войне, серьезно подрывают российскую экономику.