Уклонисты и беглецы: как мобилизация подрывает экономику РФ, — Politico

Эксперты отмечают, что около 360 000 мужчин уже отправились в Грузию и Казахстан, чтобы избежать участи попасть на войну. Среди них — квалифицированные работники, которых российским работодателям трудно заменить.

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Проводимая в России "частичная" мобилизация наносит существенный удар по экономике страны в связи с тем, что российские власти не знают, как и кем замещать специалистов на опустевших рабочих местах. О новых проблемах в сфере российской экономики пишет издание Politico.

Обозреватели отмечают, что заявления Минобороны РФ о призыве 300 000 человек привели к тому, что около 360 000 мужчин уже отправились в Грузию, Казахстан и другие страны, чтобы избежать участи попасть на войну. Таким образом, чем больше Кремль мобилизует, тем больше потенциальных работников пытаются покинуть страну, а это имеет огромные последствия практически для всех сфер экономики страны.

"Когда так много мужчин уезжают или собираются паковать чемоданы, важнейшие для функционирования общества отрасли — от заводов до интернет-провайдеров — оказываются под угрозой серьезных сбоев", — пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Элизабет Брав.

По ее словам, большинство мужчин, которые сейчас отчаянно покидают Россию, трудоспособны и многие из них имеют высокую квалификацию. Их отъезд — это огромная потеря не только для вооруженных сил, но и для экономики, поскольку в России нет системы обеспечения бесперебойной жизнедеятельности общества в военное время.

Ситуация усугубляется еще тем, что в России на сегодняшний день многие важные услуги предоставляются частными компаниями. И отток квалифицированной рабочей силы, особенно в сфере интеллектуального труда, для российских властей является большой проблемой.

"Мобилизация происходит беспорядочно, и поэтому она ударит по экономике. Может быть, не в один момент, но экономика не сможет продолжать работать без этих мужчин и мужчин, которые бежали", — подчеркнул секретарь Министерства обороны Финляндии генерал-лейтенант в отставке Арто Рэти.

Профессор экономики в Университете Турку Кари Люхто в свою очередь отметил, что уже этой весной Россию покинули десятки тысяч технических специалистов, и у правительства нет плана, как заменить этих людей.

"Представьте себе, что вы сегодня владелец российского завода, который не может производить свои товары из-за нехватки рабочей силы. Представьте себе IT-компанию, которая теряет инженеров, а новых не видно. Или фирма по доставке продуктов питания теряет водителей грузовиков. Несомненно, вы начнете проклинать войну", — подытожил Люхто.

Ранее сообщалось, что у мобилизованных россиян возникли проблемы с оформлением банковских карт, на которые должно начисляться оплата за выполнение воинских обязанностей. Как оказалось, большой проблемой является отсутствие инфраструктуры и Интернета в местах дислокации призывников.