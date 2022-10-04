Ухильники та втікачі: як мобілізація підриває економіку РФ, — Politico

Експерти зазначають, що близько 360 000 чоловіків вже вирушили до Грузії та Казахстану, щоб уникнути долі потрапити на війну. Серед них кваліфіковані працівники, яких російським роботодавцям важко замінити.

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Проведена в Росії "часткова" мобілізація завдає суттєвого удару по економіці країни у зв'язку з тим, що російська влада не знає, як і ким заміщати фахівців на спорожнілих робочих місцях. Про нові проблеми у сфері російської економіки пише видання Politico.

Оглядачі зазначають, що заяви Міноборони РФ про призов 300 000 осіб призвели до того, що близько 360 000 чоловіків вже вирушили до Грузії, Казахстану та інших країн, щоб уникнути долі потрапити на війну. Так, що більше Кремль мобілізує, то більше потенційних працівників намагаються залишити країну, а це має величезні наслідки практично для всіх сфер економіки країни.

"Коли так багато чоловіків їдуть чи збираються пакувати валізи, найважливіші для функціонування суспільства галузі — від заводів до інтернет-провайдерів — опиняються під загрозою серйозних збоїв", — пише наукова співробітниця Американського інституту підприємництва Елізабет Брав.

За її словами, більшість чоловіків, які зараз відчайдушно залишають Росію, є працездатними і багато з них мають високу кваліфікацію. Їхній від'їзд — це величезна втрата не тільки для збройних сил, а й для економіки, оскільки в Росії немає системи забезпечення безперебійної життєдіяльності суспільства у воєнний час.

Ситуація посилюється тим, що у Росії нині багато важливі послуги надаються приватними компаніями. І відтік кваліфікованої робочої сили, особливо у сфері інтелектуальної праці, для російської влади є великою проблемою.

"Мобілізація відбувається безладно, і тому вона вдарить по економіці. Можливо, не в один момент, але економіка не зможе продовжувати працювати без цих чоловіків і чоловіків, які втекли", — наголосив секретар Міністерства оборони Фінляндії генерал-лейтенант у відставці Арто Реті.

Професор економіки в Університеті Турку Карі Люхто зі свого боку зазначив, що вже цієї весни Росію залишили десятки тисяч технічних фахівців, і уряд не має плану, як замінити цих людей.

"Уявіть собі, що ви сьогодні власник російського заводу, який не може виробляти свої товари через нестачу робочої сили. Уявіть собі IT-компанію, яка втрачає інженерів, а нових не видно. Або фірма з доставки продуктів харчування втрачає водіїв вантажівок. Безсумнівно., Ви почнете проклинати війну", — підсумував Люхто.

Раніше повідомлялося, що у мобілізованих росіян виникли проблеми з оформленням банківських карток, на які має нараховуватися плата за виконання військових обов'язків. Як виявилося, великою проблемою є відсутність інфраструктури та Інтернету у місцях дислокації призовників.