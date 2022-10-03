Мобілізовані у РФ не можуть оформити банківські картки: немає інтернету, відбирають телефони

А в деяких російських громадян у військкоматах просто відібрали паспорти, і тепер вони не можуть отримати грошове забезпечення за те, що воюють в Україні.

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У "частково" мобілізованих росіян виникли проблеми з оформленням банківських карток, на які має зараховуватися грошове забезпечення (оплата за виконання військових обов'язків), повідомляє "Коммерсантъ".

Як розповіло джерело, знайоме із ситуацією, деякі мобілізовані не мають можливості отримати військовий квиток і потім оформити банківські картки (ВТБ, ПСБ або "Сбербанк"), тому що у них відібрали паспорти. Також, за словами джерела, великою проблемою є не лише це, а й "відсутність інфраструктури та інтернету".

У окремих випадках банківську картку оформляли з урахуванням копії паспорта. Цю інформацію у ПСБ та "Сбербанку" спростували, пославшись на закон, який наказує оформлення будь-яких взаємин із банком лише на основі реальних документів — паспорта чи хоча б військового квитка.

Але навіть після того, як мобілізовані оформили карти та відкрили рахунки в банку, дізнатися про зарахування на задоволення вони не можуть, оскільки у багатьох забирають смартфони. ЗМІ також наголошує на тому, що "в зоні бойових дій може не бути інтернету", отже, ні відстежити баланс, ні розпоряджатися коштами через спеціальні додатки вони теж не в змозі. Банки рекомендують родичам відкрити рахунки з доступом до рахунків мобілізованих, або запустити функцію автоматичної оплати за будь-які постійні послуги, або скористатися автоматичним погашенням кредиту.

Ми повідомляли раніше про те, що у РФ розробляють робота, якого, як планується, відправлять на фронт, щоб "воювати" проти ЗСУ.

Писали, що, за повідомленнями російських медіа, у Казані дівчина спробувала підпалити військкомат "коктейлями Молотова". Зробити цього їй не вдалося.