Мобилизованные в РФ не могут оформить банковские карты: нет Интернета, отбирают телефоны

А у некоторых российских граждан в военкоматах просто отобрали паспорта, и теперь они не могут получить денежное довольствие за то, что воюют в Украине.

Related video

У "частично" мобилизованных россиян возникли проблемы с оформлением банковских карт, на которые должно зачисляться денежное довольствие (оплата за выполнение воинских обязанностей), сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, некоторые мобилизованные не имеют возможности получить военный билет и потом оформить банковские карты (ВТБ, ПСБ или "Сбербанк"), потому что у них отобрали паспорта. Также, по словам источника, большой проблемой является не только это, но и "отсутствие инфраструктуры и Интернета".

В редких случаях банковскую карту оформляли на основе копии паспорта. Данную информацию в ПСБ и "Сбербанке" опровергли, сославшись на закон, который предписывает оформление любых взаимоотношений с банком только на основе реальных документов — паспорта или хотя бы военного билета.

Но даже после того, как мобилизованные оформили карты и открыли счета в банке, узнать о зачислениях довольствия они не могут, так как у многих забирают смартфоны. СМИ также акцентирует внимание на том, что "в зоне боевых действий может не быть Интернета", следовательно, ни отследить баланс, ни распоряжаться средствами через специальные приложения они тоже не в состоянии. Банки рекомендуют родственникам открыть счета с доступом к счетам мобилизованных, или же запустить функцию автоматической оплаты за какие-либо постоянные услуги, или воспользоваться автоматическим погашением кредита.

Мы сообщали ранее о том, что в РФ разрабатывают робота, который, как планируется, будет отправлен на фронт, чтобы "воевать" против ВСУ.

Писали, что, по сообщениям российских медиа, в Казани девушка попыталась поджечь военкомат "коктейлями Молотова". Сделать этого ей не удалось.