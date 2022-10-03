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Мир Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

"Против мобилизации": в Казани школьница пыталась поджечь военкомат, – росСМИ

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Военкомат в Казани.

Одиннадцатиклассница принесла с собой три "коктейля Молотова", но докинуть их до здания не смогла. Девочку задержала полиция.

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В ночь с 2 на 3 октября одиннадцатиклассница из Казани попыталась поджечь здание военного комиссариата по улице Журналистов в Советском районе столицы Татарстана. Об этом пишет российский паблик Baza.

С собой школьница принесла три бутылки с зажигательной смесью.

Проникнуть на территорию военкомата девочка не смогла, поэтому пыталась поджечь здание с расстояния. Однако докинуть "коктейли Молотова" ей так и не удалось. В результате школьница подожгла траву в нескольких метрах от стен военкомата.

казань военкомат, поджог, попытка поджога, мобилизация, россия Fullscreen
У школьницы получилось поджечь лишь траву рядом с военкоматом.
казань военкомат, поджог, попытка поджога, мобилизация, россия Fullscreen
казань военкомат, поджог, попытка поджога, мобилизация, россия
казань военкомат, поджог, попытка поджога, мобилизация, россия

Полиция сразу же задержала подростка. Девочка использовала лишь две бутылки с зажигательной смесью, третья находилась при ней.

На допросе она заявила, что выступает против военной агрессии России в Украине и мобилизации в государстве.

Паблик Astra сообщает, что задержанная –– 17-летняя учащаяся местного лицея. Полиция доставила ее в отделение "Гвардейский" города Казани.

Еще одна попытка поджечь военкомат сегодня зафиксирована в Красноярске. Там неизвестный кинул в здание военного комиссариата Советского и Центрального района две бутылки с зажигательной смесью. В результате начался пожар, который сотрудники полиции, охранявшие здание, быстро потушили. Однако задержать поджигателя правоохранителям так и не удалось.

Напомним, сразу после объявления частичной мобилизации в России в стране-агрессоре участились случаи поджогов военкоматов и зданий администраций.

Ранее Фокус писал, что в России военкомы лезут в форточки, чтобы поймать призывников.