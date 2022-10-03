"Против мобилизации": в Казани школьница пыталась поджечь военкомат, – росСМИ

Одиннадцатиклассница принесла с собой три "коктейля Молотова", но докинуть их до здания не смогла. Девочку задержала полиция.

Related video

В ночь с 2 на 3 октября одиннадцатиклассница из Казани попыталась поджечь здание военного комиссариата по улице Журналистов в Советском районе столицы Татарстана. Об этом пишет российский паблик Baza.

С собой школьница принесла три бутылки с зажигательной смесью.

Проникнуть на территорию военкомата девочка не смогла, поэтому пыталась поджечь здание с расстояния. Однако докинуть "коктейли Молотова" ей так и не удалось. В результате школьница подожгла траву в нескольких метрах от стен военкомата.

[ + – ] У школьницы получилось поджечь лишь траву рядом с военкоматом.

Полиция сразу же задержала подростка. Девочка использовала лишь две бутылки с зажигательной смесью, третья находилась при ней.

На допросе она заявила, что выступает против военной агрессии России в Украине и мобилизации в государстве.

Паблик Astra сообщает, что задержанная –– 17-летняя учащаяся местного лицея. Полиция доставила ее в отделение "Гвардейский" города Казани.

Еще одна попытка поджечь военкомат сегодня зафиксирована в Красноярске. Там неизвестный кинул в здание военного комиссариата Советского и Центрального района две бутылки с зажигательной смесью. В результате начался пожар, который сотрудники полиции, охранявшие здание, быстро потушили. Однако задержать поджигателя правоохранителям так и не удалось.

Напомним, сразу после объявления частичной мобилизации в России в стране-агрессоре участились случаи поджогов военкоматов и зданий администраций.

Ранее Фокус писал, что в России военкомы лезут в форточки, чтобы поймать призывников.