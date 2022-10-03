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"Проти мобілізації": у Казані школярка намагалася підпалити військкомат, – росЗМІ

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Військкомат у Казані

Одинадцятикласниця принесла із собою три "коктейлі Молотова", але докинути їх до будівлі не змогла. Дівчинку затримала поліція.

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У ніч із 2 на 3 жовтня одинадцятикласниця з Казані спробувала підпалити будівлю військового комісаріату на вулиці Журналістів у Радянському районі столиці Татарстану. Про це пише російський паблік Baza.

З собою школярка принесла три пляшки із запальною сумішшю.

Проникнути на територію військкомату дівчинка не змогла, тож намагалася підпалити будівлю з відстані. Проте докинути "коктейлі Молотова" їй так і не вдалося. В результаті школярка підпалила траву за кілька метрів від стін військкомату.

казань військкомат, підпал, спроба підпалу, мобілізація, росія Fullscreen
Школярці вдалося підпалити лише траву поруч із військкоматом
казань військкомат, підпал, спроба підпалу, мобілізація, росія Fullscreen
казань військкомат, підпал, спроба підпалу, мобілізація, росія
казань військкомат, підпал, спроба підпалу, мобілізація, росія

Поліція одразу ж затримала підлітка. Дівчинка використовувала лише дві пляшки із запальною сумішшю, третя перебувала в неї.

На допиті вона заявила, що виступає проти військової агресії Росії в Україні та мобілізації у державі.

Паблік Astra повідомляє, що затримана — 17-річна учениця місцевого ліцею. Поліція доставила її до відділення "Гвардійського" міста Казані.

Ще одну спробу підпалити військкомат сьогодні зафіксовано у Красноярську. Там невідомий кинув у будівлю військового комісаріату Радянського та Центрального району дві пляшки із запальною сумішшю. В результаті почалася пожежа, яку співробітники поліції, які охороняли будівлю, швидко загасили. Проте затримати палія правоохоронцям так і не вдалося.

Нагадаємо, відразу після оголошення часткової мобілізації в Росії в країні-агресорі почастішали випадки підпалів військкоматів та будівель адміністрацій.

Раніше Фокус писав, що в Росії військкоми лізуть у кватирки, щоб упіймати призовників.