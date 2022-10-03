"Проти мобілізації": у Казані школярка намагалася підпалити військкомат, – росЗМІ

Одинадцятикласниця принесла із собою три "коктейлі Молотова", але докинути їх до будівлі не змогла. Дівчинку затримала поліція.

Related video

У ніч із 2 на 3 жовтня одинадцятикласниця з Казані спробувала підпалити будівлю військового комісаріату на вулиці Журналістів у Радянському районі столиці Татарстану. Про це пише російський паблік Baza.

З собою школярка принесла три пляшки із запальною сумішшю.

Проникнути на територію військкомату дівчинка не змогла, тож намагалася підпалити будівлю з відстані. Проте докинути "коктейлі Молотова" їй так і не вдалося. В результаті школярка підпалила траву за кілька метрів від стін військкомату.

[ + – ] Школярці вдалося підпалити лише траву поруч із військкоматом

Поліція одразу ж затримала підлітка. Дівчинка використовувала лише дві пляшки із запальною сумішшю, третя перебувала в неї.

На допиті вона заявила, що виступає проти військової агресії Росії в Україні та мобілізації у державі.

Паблік Astra повідомляє, що затримана — 17-річна учениця місцевого ліцею. Поліція доставила її до відділення "Гвардійського" міста Казані.

Ще одну спробу підпалити військкомат сьогодні зафіксовано у Красноярську. Там невідомий кинув у будівлю військового комісаріату Радянського та Центрального району дві пляшки із запальною сумішшю. В результаті почалася пожежа, яку співробітники поліції, які охороняли будівлю, швидко загасили. Проте затримати палія правоохоронцям так і не вдалося.

Нагадаємо, відразу після оголошення часткової мобілізації в Росії в країні-агресорі почастішали випадки підпалів військкоматів та будівель адміністрацій.

Раніше Фокус писав, що в Росії військкоми лізуть у кватирки, щоб упіймати призовників.