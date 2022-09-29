У Росії військкоми лізуть у кватирки, щоб упіймати призовників (відео)

У Владивостоці співробітники військкоматів винаходять різні варіанти для лову чоловіків. Одні проникають у вікно під'їзду житлового будинку, інші вмикають пожежну сигналізацію, щоб люди вибігли самі.

Related video

Російські військкоми користуються акробатичними здібностями, щоб упіймати військовозобов'язаних чоловіків та виконати мобілізаційний план. У Владивостоці співробітник військкомату заліз у під'їзд через вікно, відео опублікував Telegram-канал "Примор'я Онлайн".

Відеозапис показує, як чоловік у військовій формі залазить у вікно під'їзду житлового будинку. При цьому він мало не падає і біжить відчиняти двері своїм двом колегам, у яких в руках повістки.

"Ось так у нас на (вулиці) Нейбута проникають у під'їзди, щоб вручити повістки. Хочеться зазначити, що в цьому під'їзді ніхто повістку не отримав", — зазначили очевидці.

Військком не знайшов охочих отримати повістку у під'їзді.

Військкоми "викурюють" чоловіків пожежною сигналізацією

Інший співробітник військкомату Владивостока додумався включити пожежну сигналізацію у житловому будинку, щоб люди вийшли в під'їзд. Видання Newsbox24 представило відео інциденту з камер спостереження.

Сигналізацію активували у житловому комплексі "Фрегат 2", теж на вулиці Нейбута. Місцеві жителі говорили, що військкоми заборонили консьєржці говорити про хибну тривогу.

Мешканці будинку повідомили, що співробітники військкомату намагалися таким чином виманити мешканців із квартир, щоб вручити їм повістки. У всіх мешканців будинку були доступи до камер, про роботу військкомату у під'їзді швидко написали у спільний чат.

"У результаті ніхто не відкрив, комісари клеїли повістки прямо на двері", — пише NewsBox24.

У Приморському краї підпалюють військкомати

Компанія "Ростелеком" нещодавно отримала замовлення на перевірку можливості підключити відеоспостереження більш ніж за 30 військкоматів, розповіло джерело "Медіазони" у компанії.

За сімома адресами знаходяться будівлі військкоматів та пунктів відбору на військову службу за контрактом у Владивостоці та інших містах краю. Запобіжні заходи пов'язані з тим, що один із зазначених у списку військкоматів у Владивостоці намагалися підпалити двічі.

У ніч проти 27 вересня у військкомат кинули коктейль Молотова, але охорона змогла загасити вогонь. У ніч проти 28 вересня запальна суміш прилетіла у вікно сусідньої будівлі, де теж знаходиться військкомат.

Фокус раніше писав про підпали російських військкоматів після оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації. Такі випадки були в Амурській та Оренбурзькій областях.

Відразу 2 підпали сталися в ніч проти 22 вересня. "Коктейлі Молотова" летіли до міської адміністрації Тольятті та військкомат у Нижньому Новгороді.

Нагадаємо, що в місті Дербент російської республіки Дагестан вдень 29 вересня їздив автомобіль, а військком за допомогою гучномовця кликав усіх чоловіків у військкомат.