"Ви що — дебіли?": методи мобілізації в Дагестані шокували навіть чиновників (відео)

Усім чоловікам, які живуть у Дербенті, наказали з'явитися у військкомат. Це викликало гнів не лише місцевих жителів, а й керівництва регіону, що перебуває на межі соціального вибуху.

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Вдень 29 вересня вулицями дагестанського міста Дербента їздив автомобіль з гучномовцем, який наказував усім місцевим чоловікам терміново прибути до військкомату, повідомляє "База".

"Шановні громадяни міста Дербента! Всім громадянам чоловічої статі терміново з'явитися у військовий комісаріат міста Дербента! Із собою мати паспорт і військовий квиток", — лунало з "агітмобіля".

Ця ініціатива здивувала не лише містян, а й місцевого губернатора Сергія Мелікова, котрий назвав її авторів "дебілами".

"Ви мені скажіть, що це, б…дь, за ідіоти?! Ви що — дебіли, б…дь, а?!" — так чиновник відреагував на методи співробітників військкомату під час засідання Ради безпеки республіки.

Він зазначив, що такі методи є нічим іншим, як "поширенням фейкової інформації", за що за новими російськими законами погрожує кримінальне покарання.

Міські чиновники виправдовувалися тим, що таке сповіщення було лише додатковим заходом для інформування громадян.

Як на мобілізацію відреагували дагестанці?

Дагестан став одним із перших російських регіонів, які наважилися на акції протесту проти мобілізації. Їх пройшло вже кілька, причому учасники мітингів не злякалися поліцейських, які жорстко розганяли протестувальників, і давали їм відсіч.

Пристрасті розпалювалися настільки, що навіть місцевому омбудсмену Джамалу Алієву довелося виступити із заявою про те, що він виступає проти мобілізації.

"Те, що відбувається зараз, — це геноцид нашого народу та нашого майбутнього. Ми пролили достатньо крові й з гордо піднятою головою маємо повне право сказати — ні. Ні мобілізації в Дагестані, ні знищенню наших дітей", — сказано в його заяві.

Цікаво, що Алієв не засудив війну проти України, просто він вважає, що на фронті ще навесні загинуло надто багато дагестанців, тепер настав час помирати москвичам.

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробах зірвати оголошену в РФ мобілізацію, використовуючи російську мову як пропагандистський інструмент. Українська делегація на це відповіла, що навіть радянський генсек Микита Хрущов в ООН виглядав адекватніше.