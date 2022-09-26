"Геноцид народу": омбудсмен Дагестану виступив проти "часткової" мобілізації в РФ

Уповноважений із прав людини Джамал Алієв запропонував відправити в Україну москвичів, які мають тепер показати, як треба "наводити лад" на фронті.

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На офіційному сайті Уповноваженого з прав людини в республіці Дагестан з'явилася заява про те, що мобілізація, що проводиться в РФ, є геноцидом народів Дагестану. У публікації йдеться про те, що згідно з даними офіційних джерел, республіка перебуває на першому місці за кількістю втрат в абсолютному значенні, і на другому — у співвідношенні до кількості жителів.

У заяві омбудсмена Дагестану Джамала Алієва сказано, що мобілізація в республіці пройшла ще навесні, і багато хто пішов воювати, щоб "не підвести Росію". Але тепер час виявити і "довести свою вірність" й іншим республікам Російської Федерації. Автори заяви пропонують тепер москвичам "навести лад" на фронті за прикладом військовослужбовців із Дагестану та Чечні.

"Москвичі як сини стародавньої столиці точно покажуть на фронті, як навести лад і виконати цілі залізною рукою. Дагестан і Чечня вже показали, як це робиться", — йдеться в документі.

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У тексті також ідеться про те, що дагестанці першими пішли воювати за наказом президента Володимира Путіна "захищати народ ЛДНР". і багато хто з них не повернувся. І ту мобілізацію, яку проводять зараз, можна назвати геноцидом народу Дагестану.

"Те, що відбувається зараз, це геноцид нашого народу й нашого майбутнього. Ми пролили достатньо крові та з гордо піднятою головою маємо повне право сказати — ні. Ні мобілізації в Дагестані, ні знищенню наших дітей", — сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що в республіці Дагестан під час акції протесту проти мобілізації в РФ місцеві жителі перекрили трасу на Махачкалу. Щоб розігнати протестувальників, поліцейські відкрили вогонь з автоматів у повітря в спробі розблокувати трасу.

Сьогодні, 26 вересня, у Дагестані розігнали чергову акцію протесту проти мобілізації. Місцеві чиновники стверджують, що місцеві жителі вийшли на вулиці через втручання "закордонних сил".