"Геноцид народа": омбудсмен Дагестана выступил против "частичной" мобилизации в РФ

Уполномоченный по правам человека Джамал Алиев предложил отправить в Украину москвичей, которые должны теперь показать, как надо "наводить порядок" на фронте.

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На официальном сайте Уполномоченного по правам человека в республике Дагестан появилось заявление о том, что проводимая в РФ мобилизация является геноцидом народов Дагестана. В публикации говорится, что согласно данным официальных источников, республика находится на первом месте по количеству потерь в абсолютном значении, и на втором — в соотношении к количеству жителей.

В заявлении омбудсмена Дагестана Джамала Алиева сказано, что мобилизация в республике прошла еще весной, и многие ушли воевать, чтобы "не подвести Россию". Но теперь время проявить и "доказать свою верность" и другим республикам Российской Федерации. Авторы заявления предлагают теперь москвичам "навести порядок" на фронте по примеру военнослужащих из Дагестана и Чечни.

"Москвичи как сыновья древней столицы точно покажут на фронте, как навести порядок и выполнить цели железной рукой. Дагестан и Чечня уже показали, как это делается", — говорится в документе.

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В тексте также говорится о том, что дагестанцы первыми пошли воевать по приказу президента Владимира Путина "защищать народ ЛДНР" и многие из них не вернулись. И ту мобилизацию, которую проводят сейчас, можно назвать геноцидом народе Дагестана.

"То что происходит сейчас это геноцид нашего народа и нашего будущего. Мы пролили достаточно крови и с гордо поднятой головой имеем полное право сказать — нет. Нет мобилизации в Дагестане, нет уничтожению наших детей", — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в республике Дагестан в ходе акции протеста против мобилизации в РФ местные жители перекрыли трассу на Махачкалу. Чтобы разогнать протестующих полицейские открыли огонь из автоматов в воздух в попытке разблокировать трассу.

Сегодня, 26 сентября, в Дагестане разогнали очередную акцию протеста против мобилизации. Местные чиновники утверждают, что местные жители вышли на улицы, по причине вмешательства "зарубежных сил".