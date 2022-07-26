Считайте трупы. Сколько россиян погибло на войне против Украины и откуда они к нам приехали
"По состоянию на 26 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5001 российского оккупанта, которых в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженным. Подчеркиваю — это только то, что видно по открытым российским источникам и четко привязано к региону". Мнение.
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Коллеги насчитали еще порядка 70 человек, которых в России официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон. Похоронки официально зафиксированы в 2572 населенных пунктах. В частности, сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о "гибели в ходе специальной военной операции" сразу 12 бойцов Росгвардии из региона.
Это одно из крупнейших (если не самое крупное) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24.02. Обычно признают 1-5 за раз. Более того — через время сообщения удаляют.
Всего с Сахалина и Курильских островов уже уничтожено 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и "фашисты" — загадка.
Учитывая 1) "безвести пропавших" и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3-7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчетам безвозвратные потери российских войск составляют 25+ тысяч человек.
Если добавить к этому жителей ОРДЛО и разного рода наемников (их просто не считают), можно прикинуть число людей, которых погубил Путин с той стороны.
Лидируют по числу официально признанных трупов:
- Республика Дагестан – 251
- Бурятия – 215
- Краснодарский край – 179
- Башкортостан – 165
- Волгоградская область – 155
- Чечня — 131
- Забайкалье – 126
- Оренбургская область – 128
- Челябинская область – 117
- Ростовская область – 110
- Северная Осетия – 113
- Саратовская область – 106
- Алтайский край – 105
- Пермский край – 105
- Татарстан – 103
- Свердловская область — 103
Для сравнения:
- Москва — 15
- СПб — 34
- Севастополь — 50
Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 — Улан-Удэ, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков.
Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но Москва по-прежнему практически не воюет.
Собирать резервы Кремлю все сложнее. Поэтому чаще звучат сигналы о наемниках из Центральной Азии. Наверняка будут пытаться рекрутировать белорусов.Важно