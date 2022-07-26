Считайте трупы. Сколько россиян погибло на войне против Украины и откуда они к нам приехали

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Коллеги насчитали еще порядка 70 человек, которых в России официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон. Похоронки официально зафиксированы в 2572 населенных пунктах. В частности, сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о "гибели в ходе специальной военной операции" сразу 12 бойцов Росгвардии из региона.

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Это одно из крупнейших (если не самое крупное) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24.02. Обычно признают 1-5 за раз. Более того — через время сообщения удаляют.

Всего с Сахалина и Курильских островов уже уничтожено 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и "фашисты" — загадка.

Учитывая 1) "безвести пропавших" и 2) похороненных непублично (соотношение в регионах отличается в разы, тайно хоронят в 3-7 раз больше, чем открыто), даже по самым скромным подсчетам безвозвратные потери российских войск составляют 25+ тысяч человек.

Если добавить к этому жителей ОРДЛО и разного рода наемников (их просто не считают), можно прикинуть число людей, которых погубил Путин с той стороны.

Лидируют по числу официально признанных трупов:

Республика Дагестан – 251

Бурятия – 215

Краснодарский край – 179

Башкортостан – 165

Волгоградская область – 155

Чечня — 131

Забайкалье – 126

Оренбургская область – 128

Челябинская область – 117

Ростовская область – 110

Северная Осетия – 113

Саратовская область – 106

Алтайский край – 105

Пермский край – 105

Татарстан – 103

Свердловская область — 103

Для сравнения:

Москва — 15

СПб — 34

Севастополь — 50

Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 — Улан-Удэ, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков.

Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но Москва по-прежнему практически не воюет.

Собирать резервы Кремлю все сложнее. Поэтому чаще звучат сигналы о наемниках из Центральной Азии. Наверняка будут пытаться рекрутировать белорусов.

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