Вынужденный гуманизм Путина: почему РФ предложила перемирие в Константиновке
Еще в начале ноября Россия не говорила ни о какой гуманитарной акции в Константиновке — и вдруг Путин заводит речь о локальном перемирии. Эксперт Алексей Копытько ясно видит причину: за это время армии РФ нанесены невиданные потери, плюс Украина нанесла очень ощутимые удары по НПЗ. Стало быть, это и есть самый верный путь к миру.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, 02.11.26 (относительно гуманитарной акции в Олешках): "Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив".
Проходит 10 дней.
Путин: А давайте повторим то, что было в Олешках, в Константиновке. "На мой взгляд (!), этот населенный пункт контролируют российские войска, мы обеспечим безопасность со своей стороны. Нам нужно пять суток для того, чтобы разминировать подходы к этому населенному пункту".
Во-первых, Путин знает: у Украины другая точка зрения на то, кто контролирует Константиновку. А с чего бы это Украине так думать?
Во-вторых, а что же случилось за 10 дней?
Моя гипотеза:
- случились рекордные потери российских войск на уровне 2600 убитых и раненых в сутки;
- случились Новокуйбышевский, Нижегородский, Ярославский, Саратовский, один из уфимских, Афипский, Рязанский, Омский НПЗ, "Киришинефтеоргсинтез", ЛПДС "Самара", порт Усть-Луга и всякое по мелочи, типа эксклюзивных химических, электронных и авиаремонтных заводов.
И сразу очень резко возросло желание расширить "меры по укреплению взаимного доверия".Важно
Поскольку Путин не может поехать в Китай с военными достижениями, как минимум он пытается нарисовать образ серийного миротворца и гуманиста.
В целом этого означает:
- пока российская сторона по-прежнему отбрасывает секторальные (энергетическое, морское) и региональные "перемирия";
- но сам факт готовности к локальным перемириям указывает, что такая практика возможна, она размывает контуры непримиримого подхода и вызывает одобрение россиян.
Чтобы подтолкнуть в таким "перемириям" надо не увлекаться гуманистическими эскападами Путина, а наоборот — усилить давление. Сгорит еще пяток НПЗ и порты на Балтике – резко возрастут шансы деэскалации.
А если еще Европа не дрогнет как минимум по СПГ и подожмет несколько позиций — будет лучшая миротворческая подача.
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