Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке, как и в Олешках, — российские СМИ

Диктатор и президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о захвате города Константиновка в Донецкой области. Об этом он заявил во время встречи с американской переговорной делегацией — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, сообщают российские СМИ.

По словам Путина, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии по примеру Олешек в Херсонской области. Также он добавил, что армии РФ потребуется 5 суток на разминирование в окрестностях Константиновки.

"Если Киев считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны", — заявил он.

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Кстати, глава Кремля уже заявлял о захвате Константиновки в Донецкой области в июле этого года. Тогда Военная группировка "Восток" сообщила, что заявление российского диктатора Владимира Путина о захвате Константиновки в Донецкой области является фейком.

Другие заявления Путина об Украине

Кроме того, в ходе встречи Путин вновь заговорил о "серых зонах" с Украиной.

"Россия знает, что украинцы поднимают "вопрос о серых зонах". Для России существует только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы", — цинично заявил российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что ему хотелось бы, чтобы "мир в Украине был вечным". Однако, помимо этого, он добавил, что иностранные войска в Украине станут законной целью для ВС РФ.

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