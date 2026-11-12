Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву: как их встретили и куда отвезли (видео)

Спецпредставитель США Стив Уиткофф улыбнулся и крепко пожал руку помощнику Путина Кириллу Дмитриеву, прибыв в Москву после переговоров в Абу-Даби. Уиткофф и Джаред Кушнер не поехали сразу в Кремль.

Около 7 часов 12 ноября самолет с Виткоффом и Кушнером приземлился в аэропорту "Внуково", как сообщается в Telegram-канале российского СМИ "РИА Новости". У трапа их встретил Кирилл Дмитриев, который поздоровался с обоими представителями США, улыбаясь и дружески пожимая им руки.

После приземления американцы сели в автомобиль и в сопровождении кортежа из почти десятка машин направились в сторону центра Москвы. Через час кортеж заметили возле Кремля и резиденции российского диктатора Путина, но он не остановился. Около 8 часов российское СМИ ТАСС сообщило, что Уиткофф и Кушнер прибыли в отель Four Seasons в центре Москвы. На кадрах с места событий видно, как их окружили российские журналисты — щелкают фотоаппараты, работают камеры, раздаются вопросы "как дела". В ответ Уиткофф сказал, что чувствует себя хорошо, а затем уточнил, что надеется на "приближение к миру".

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Переговоры по Украине — Уиткофф о надежде на мир, Москва, 12 ноября Фото: Скриншот

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что российский диктатор планирует встретиться с представителями Белого дома в первой половине дня 12 ноября. Когда именно состоится беседа, в каком дворце Кремля и какие темы будут обсуждаться, пресс-секретарь не сообщил. Тем временем Дмитриев опубликовал в социальной сети X видео встречи с Уиткоффом и Кушнером и написал, что произошла "сенсация" и вскоре состоится встреча с Путиным. Также есть отдельные фото с рукопожатиями и дружескими улыбками.

Переговоры по Украине — приветствие Кушнера и Дмитриева в Москве 12 ноября Фото: Кирилл Дмитриев / X

Переговоры по Украине — приветствие Уиткоффа и Дмитриева в Москве 12 ноября Фото: Кирилл Дмитриев / X

Переговоры по Украине — подробности

Отметим, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров по Украине в Абу-Даби, которые состоялись 10–11 ноября. В переговорах принимали участие представители ЕС, НАТО и четырёх европейских стран (Германия, Франция, Италия, Великобритания). После первого дня переговоров президент Зеленский сообщил об обмене пленными — возможный формат 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

После переговоров в Абу-Даби состоялась совместная пресс-конференция США и Украины, а РФ выступила перед прессой отдельно. Джаред Кушнер отметил сложные дискуссии между украинцами и россиянами и сообщил, что едет с Уиткоффом в Москву, чтобы получить "благословение" на допуск Европы к переговорам и на обмен пленными. Между тем член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что вопросы войны могут быть решены до конца 2026 года. На встрече с прессой также присутствовал глава ОП Кирилл Буданов, который услышал вопрос о компромиссе по Донбассу, но проигнорировал его.

Западные СМИ рассказали о вариантах территориального компромисса, которые могли быть вынесены на обсуждение в Абу-Даби. Источники The Economist сообщили, что США предлагают изменить административные границы Донецкой и Луганской областей: включить их в состав другой области, и этого, якобы, будет достаточно, чтобы Путин прекратил войну. The Telegraph, в свою очередь, написал, что предлагается совместный контроль Украины и РФ над неоккупированной частью Донбасса. Издание уточнило, что Украина отклонила такое предложение.

Напоминаем, что Фокус сообщил о заявлениях главы делегации в Абу-Даби Владимира Мединского, который озвучил свою версию результатов переговоров в ОАЭ.