"Пластырем не обойдешься": представитель РФ озвучил результаты переговоров в Абу-Даби

Глава российской делегации в Абу-Даби выступил с итогами встречи, раскритиковав Европу и похвалив США, анонсировал обмен пленными.

В среду, 11 ноября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялся второй день трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. По итогам встречи представитель делегации РФ Владимир Мединский выступил с заявлениями. Он отметил, что стороны обменялись позициями и частично нашли понимание, пишут российские медиа со ссылкой на брифинг российской делегации.

"Мы обменялись позициями, где-то нашли понимание, где-то нет", – сказал Мединский.

Россия и Украина договорились о большом обмене пленными

Мединский также сообщил, что тема обмена пленными поднималась во время трехсторонних переговоров. "Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными", — сказал он и добавил, что конкретные детали обмена объявят в ближайшее время.

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Мединский высказался о плохой системе безопасности Европы

Представитель российской делегации заявил, что одной из центральных тем переговоров стала европейская система безопасности. По словам главы российской делегации, война в Украине продемонстрировала, что нынешняя система безопасности в Европе работает плохо, поэтому ее нужно менять комплексно.

"Систему безопасности в Европе нужно лечить целиком, пластырем не обойдешься", – заявил Мединский. Он добавил, что новая модель безопасности должна быть справедлива и не создавать угроз для других государств.

Без похвалы США и критики стран ЕС не обошлось

Глава российской дипломатии также высказался о присутствии европейских представителей в Абу-Даби. По его словам, российская сторона с ними не общалась. Он добавил, что непонятно, в каком статусе европейцы находятся на переговорах.

"Мы не особо понимаем, в каком статусе они здесь. Если они приехали сюда как туристы, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы", – сказал Мединский.

Кроме того, Мединский обвинил европейцев в "групповом обмане украинского народа" и заявил, что они способствуют гибели мирного населения. Также россиянин призвал европейцев поучиться у посланцев из США реализму и стремления к миру.

Представителей США Мединский назвал искренними и эффективными людьми, настроенными на результат. И потому, РФ, по его словам, благодарна американской стороне за участие в переговорном процессе.

Главным критерием эффективности усилий американских представителей Мединский назвал количество спасенных жизней.

Напомним, Фокус писал, что прямые переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут стать следующим шагом американских посланников после встреч в Абу-Даби.

Кроме того, ранее мы сообщали, что Россия пытается использовать трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби, чтобы добиться пересмотра всей системы безопасности в Европе и решать, кому следует вступать в Альянс, а кому нет.