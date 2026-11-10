После Абу-Даби – прямые разговоры: Виткофф и Кушнер могут поехать к Путину и Зеленскому, – СМИ

Прямые переговоры с Владимиром Путиным и Зеленским могут стать следующим шагом американских посланников после встреч в Абу-Даби. О возможных поездках Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев сообщили изданию Axios чиновники США.

После завершения встреч в Абу-Даби специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут отправиться сразу в две столицы – Москву и Киев. Там они бы вели прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили Axios американские чиновники.

На что рассчитывает Вашингтон

В администрации Дональда Трампа надеются на существенный прогресс и на то, что разногласия между Киевом и Москвой удастся преодолеть. Впрочем, в ключевом вопросе – возможные территориальные уступки со стороны Украины, позиции сторон до сих пор далеки друг от друга.

Перспективы прорыва подвергают сомнению и два обстоятельства: эскалация российских ударов по украинским городам и нежелание Путина соглашаться на прекращение огня.

Видео дня

Чтобы убедить российского президента вернуться к мирным переговорам, Виткофф и Кушнер работали неделями. В Белом доме рассчитывают, что Москва станет уступчивее после ряда шагов навстречу – в частности, после отмены американских санкций на продажу российского дизельного топлива.

"Отношения, которые мы построили с Путиным, будут ключевыми в этих переговорах", – сказал один из американских чиновников.

Как готовили встречу

Последние две недели оба посланника ежедневно звонили по телефону российским и украинским чиновникам – иногда по несколько раз в день.

"Есть шанс добиться значительного прогресса в направлении соглашения и попытаться преодолеть разногласия. Вернуть стороны за стол переговоров было нелегко, и мы видим многообещающие признаки как посредники", – отметил собеседник Axios.

Опрос Какой результат вы ожидаете от встречи в Абу-Даби? Опрос открыт до Прорыва и соглашения по прекращению огня Только очередных консультаций без решений Попытки давления на Украину Эскалации на фронте Голосувати

Ранее сообщалось, что руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрия Минаева Москва включила в состав своей делегации на переговорах в Абу-Даби. Именно эту структуру связывают с попыткой убийства Кирилла Буданова в 2019 году – а теперь он тоже за столом переговоров, уже как руководитель Офиса президента Украины.

Также сообщалось, что масштабный обмен пленными в ближайшее время стал главным результатом первого дня переговоров в Абу-Даби. О договоренности сообщил источник в украинской делегации, однако официально ни одна из сторон этого пока не подтверждала.