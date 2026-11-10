"С россиянами тяжело": как прошел первый день переговоров в Абу-Даби и о чем договорились

Масштабный обмен пленными в ближайшее время стал главным результатом первого дня переговоров в Абу-Даби. О договоренности сообщил источник в украинской делегации, однако официально ни одна из сторон этого пока не подтверждала.

Договоренность о "масштабном обмене пленными в ближайшее время" стала результатом первого дня переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах. Фокус собрал, что известно об итогах встреч.

Как оценивает переговоры Зеленский

Вопрос об Абу-Даби президенту задали в начале дискуссии в Копенгагенском университете.

"Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами тяжело. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья", – ответил Владимир Зеленский.

По его словам, нынешний раунд сосредоточен именно на гуманитарных вопросах – прежде всего, на обмене пленными. О договоренности о масштабном обмене Радио Свобода также рассказал источник в украинской делегации.

Видео дня

Также отчет переговорной команды по Абу-Даби президент получил по итогам первого дня. Сначала, по его словам, состоялся разговор с европейскими и американскими партнерами, а уже потом – трехсторонний формат с участием украинской, американской и российской делегаций.

"Трехсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным", – написал он в своем Telegram.

Делегации успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов, причем главный из них президент выделил отдельно:

"Освобождение пленных – это приоритет".

Речь шла и о содержании гарантий безопасности для Украины и фундаменте, на котором они будут работать в долгой перспективе.

"Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны", – подчеркнул глава государства.

Отдельной темой стали деэскалационные шаги. Своей команде Зеленский определил четкие задачи и для завтрашнего трехстороннего формата, и для дальнейших разговоров с представителями президента США и Европы. Главным он назвал то, чтобы реально приблизить мир, пообещав с украинской стороны "только продуктивную, качественную, честную работу".

Мирные переговоры в Абу-Даби: что говорит Вашингтон

Первый день переговоров положительно оценил и государственный секретарь США Марко Рубио, одновременно предостерегавший от завышенных ожиданий.

"Похоже, что переговоры в Абу-Даби были очень плодотворными. Конечно, в этом направлении еще много работы, это не тот вопрос, который можно решить через 24 часа", – отметил он.

Принципиальным Рубио назвал и то, что к процессу присоединилась Европа: "Но что действительно важно, так это то, что европейцы участвуют в переговорах. На самом деле, наша цель – со временем расширить этот трехсторонний формат, чтобы за столом переговоров были представлены не только США, Украина и Россия, но и европейские страны".

Переговоры в Абу-Даби: позиция украинской делегации

"Мы настроены на результативные переговоры. Наши люди ждут конца войны", – заявил во время встречи руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за лидерство, американскую делегацию – за усилия по завершению войны, а европейских партнеров – за многолетнюю поддержку Украины.

Переговоры в Абу-Даби продолжаются 10 и 11 ноября. Украину на них представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Предыдущий обмен военнопленными состоялся 23 октября – тогда Украина вернула 270 человек, среди которых были гражданские.

Ранее сообщалось, что на переговорах по Украине в Абу-Даби удалось "сузить пробелы" между позициями Киева и Москвы – об этом заявил спецпредставитель США, одновременно похваливший россиян за "стремление к миру".

Также сообщалось, что Европа тоже присутствует на переговорах по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября. Первая встреча украинской делегации была посвящена наработке совместной позиции с представителями США и европейскими дипломатами.