"Действительно ли россияне и Путин готовы к миру?": Кушнер сделал первые заявления из Абу-Даби (видео)

На переговорах по Украине в Абу-Даби "сузили пробелы" между позицией Киева и Москвы, заявил спецпредставитель США, при этом несколько похвалив россиян за "стремление к миру".

Днем 10 ноября в Абу-Даби во время трехсторонней встречи делегаций США, Украины и РФ прошла краткая пресс-конференция переговорщиков. На встрече с медиа, которую транслировали на YouTube-канале APT, все стороны высказались положительно по поводу переговорного процесса. При этом спецпредставитель США Джаред Кушнер рассказал, о чем его спрашивали европейцы и что он отвечал о планах сторон по миру.

Встреча в Абу-Даби — заявление Кушнера о РФ. с 01:40

Комментируя переговорный процесс, Кушнер сказал, что его часто спрашивали европейцы, готова ли РФ к переговорам. По словам представителя Белого дома, все контакты с российским диктатором Путиным показали, что он буд-то бы действительно хочет мира.

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"Вопрос, который нам чаще всего задают европейцы, это то, действительно ли россияне и президент Путин готовы к миру? Из того, что мы со Стивом услышали от него, мы можем сказать и очень твердо убеждены в этом, — [да] при определенных условиях", — сказал Кушнер.

Во время пресс-конференции представитель США вспомнил о февральских переговорах в Абу-Даби, когда "достигли значительные успехи", но "потом произошли события, которые еще больше разъединили всех". Далее сообщил, что в течение последних двух месяцев у него были хорошие разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным.

"Мы почти каждый день вели разговоры с обеими сторонами, и я думаю, что мы действительно сократили разрыв в том, что нам нужно получить. Думаю, что у нас есть несколько хороших идей относительно того, как это преодолеть, и, надеюсь, сегодня мы сможем провести открытый, откровенный и полноценный диалог по этому поводу, чтобы попытаться достичь дальнейшего прогресса".

Несколько слов по поводу переговоров в Абу-Даби высказали и другие члены делегаций. Глава украинской делегации Рустем Умеров также отметил "продуктивные дискуссии" в прошлом, роль США и европейцев в поиске решения по вопросам безопасности.

"Наш народ ждет окончания этой войны, и мы надеемся, что достигнем длительного мира для Украины и на гарантиях безопасности. Мы также сосредоточимся на целях этой встречи, чтобы добиться результатов для достижения этого крепкого мира", — сказал он.

Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что "сегодняшняя встреча с этими представительными делегациями, поскольку они становятся более крупными и профессиональными, позволит нам продвинуться к миру в интересах народов как России, так и Украины".

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексус Гринкевич в свою очередь сказал, что прошлый мировой порядок привел к войнам и теперь его попытаются изменить, чтобы текущая война стала последней.

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Встреча в Абу-Даби — что происходит в ОАЭ

Отметим, встреча в Абу-Даби в ОАЭ проходит после переговоров 20-21 октября, в ходе которых спецпредставитель США Стив Уиткофф поговорил с Зеленским и Путиным. 10 ноября все делегации прибыли на место переговоров, в том числе представители Британии, Франции, Италии, Германии, ЕС и НАТО, хотя в первоначальных планах речь шла только о представителях США, РФ и Украины.

Напомним, Рустем Умеров и глава ОП Кирилл Буданов, присутствующий как рядовой член делегации Украины, опубликовал первые фото со встречи в Абу-Даби, которую провели именно с европейцами и представителем альянса.