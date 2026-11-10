"Чи справді росіяни й Путін готові до миру?": Кушнер зробив перші заяви з Абу-Дабі (відео)

На переговорах щодо України в Абу-Дабі "звузили прогалини" між позицією Києва та Москви, заявив спецпредставник США, при цьому дещо похваливши росіян за "прагнення до миру".

Вдень 10 листопада в Абу-Дабі під час тристоронньої зустрічі делегацій США, України та РФ відбулась коротка пресконференція переговорників. На зустрічі з медіа, яку транслювали на YouTube-каналі APT, усі сторони висловились позитивно щодо переговорного процесу. При цьому спецпредставник США Джаред Кушнер розповів, про що його питали європейці й що він відповідав про плани сторін щодо миру.

Зустріч в Абу-Дабі — заява Кушнера про РФ див. з 01:40

Коментуючи переговорний процес Кушнер сказав, що його часто питали європейці, чи РФ готова до переговорів. Зі слів представника Білого дому, усі контакти з російським диктатором Путіним показали, що він начебто справді хоче миру.

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"Питання, яке нам найчастіше ставлять європейці, це те, чи справді росіяни та президент Путін готові до миру? З того, що ми зі Стівом почули від нього, ми можемо сказати й дуже твердо переконані в цьому, — [так] за певних умов", — сказав Кушнер.

Під час пресконференції представник США згадав про лютневі переговори в Абу-Дабі, коли "досягнули значних успіхів", але "потім сталися події, які ще більше роз'єднали всіх". Далі повідомив, що протягом останніх двох місяців він мав гарні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Путіним.

"Ми майже щодня вели розмови з обома сторонами, і я думаю, що ми справді скоротили розрив у тому, що нам потрібно отримати. Думаю, що у нас є кілька гарних ідей щодо того, як це подолати, і, сподіваюся, сьогодні ми зможемо провести відкритий, відвертий та повноцінний діалог з цього приводу, щоб спробувати досягти подальшого прогресу", — пролунало під час зустрічі з медіа.

Кілька слів щодо переговорів в Абу-Дабі висловили й інші члени делегацій. Глава української делегації Рустем Умєров також відзначив "продуктивні дискусії" у минулому, роль США та європейців у пошуку рішенні з питань безпеки.

"Наш народ чекає на закінчення цієї війни, і ми сподіваємося, що досягнемо тривалого миру для України і на гарантіях безпеки. Ми також зосередимося на цілях цієї зустрічі, щоб досягти результатів для досягнення цього міцного миру", — сказав він.

Глава російської делегації Володимир Мединський також підтвердив, що "сьогоднішня зустріч з цими представницькими делегаціями, оскільки вони стають більшими та більш професійними, дозволить нам просунутися до миру в інтересах народів як Росії, так і України".

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерала Алексус Гринкевич, своєю чергою сказав, що минулий світовий порядок призвів до воєн і тепер його спробують змінити, щоб поточна війна стала останньою.

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Зустріч в Абу-Дабі — що відбувається в ОАЕ

Зазначимо, зустріч в Абу-Дабі в ОАЕ відбувається після переговорів 20-21 жовтня, під час яких спецпредставник США Стів Віткофф поговорив з Зеленським та Путіним. 10 листопада усі делегації прибули на місце переговорів, серед них, — представники Британії, Франції, Італії, Німеччини, ЄС та НАТО, хоч у початкових планах ішлося лише про представників США, РФ та України.

Нагадуємо, Рустем Умєров та глава ОП Кирило Буданов, який присутній як рядовий член делегації України, опублікував перші фото з зустрічі в Абу-Дабі, яку провели саме з європейцями та представником альянсу.