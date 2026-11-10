В Абу-Дабі почались переговори делегацій США, України, РФ та ЄС: перші зустрічі (фото)

Європа також присутня на переговорах по Україні в Абу-Дабі 10-11 листопада. Перша зустріч української делегації — це напрацювання спільної позиції з представниками США та з європейськими дипломатами.

Зранку 10 листопада почався перший раунд переговорів в Абу-Дабі, повідомив глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Українці зустрілись з представниками чотирьох країн Європи, НАТО, ЄС, а далі до них приєднались представники США.

Умєров написав, що в ОАЕ присутні дипломати Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії: імена не вказані. Тим часом від США — спецпредставники Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Поруч з главою СЗР — Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

"Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів. Далі – тристоронній формат за участі України, США та Росії", — ідеться у дописі.

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Посадовець також окреслив позицію України на переговорах в Абу-Дабі — це "припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки".

У допису Умєрова — фото першої зустрічі: бачимо невелику кімнату в Абу-Дабі з прапорами країн та портретами принца ОАЕ на стінах. За П-подібний столом — четверо представників Європи та НАТО, навпроти — п'ятеро українців, між ними — Віткофф та Кушнер і ще невідомий посадовець у мундирі.

Зустріч в Абу-Дабі — перша розмова делагацій України, США, ЄС та НАТО 10 листопада Фото: Рустем Умєров/Facebook

Зустріч в Абу-Дабі — деталі подій 10 листопада

Глава Офісу президента Кирило Буданов також написав кілька слів про зустріч в Абу-Дабі: зауважив, що була "довга дорога, попереду багато складної роботи, але головне — потрібні конкретні результати". Крім того, є фото з дороги — бачимо українських представників у неформальному дорожньому вбранні.

Зустріч в Абу-Дабі — приліт Буданова, Кислиці, Скібіцького 10 листопада Фото: Facebook / Кирило Буданов

Зазначимо, Фокус писав про зустріч в Абу-Дабі, про яку США, РФ та Україна домовилась після переговорів 20-21 жовтня. Російську делегацію очолив радник диктатора Путіна Володимир Мединський, а інші члени делегації — посадовці невисокого рангу з МЗС РФ і також представники ГРУ та військового командування.

Нагадуємо, напередодні зустрічі в Абу-Дабі генсек НАТО Марк Рютте заявив, чим закінчиться війна РФ проти України та на що можуть погодитись українці задля компромісу.